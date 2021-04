Bennetts British Superbike Championship lança canal dedicado na Motorsport.tv

Londres, 15 de abril de 2021: Antes do início da temporada de 2021, o Bennetts British Superbike Championship lançou canal dedicado na plataforma OTT da Motorsport Network, a Motorsport.tv.

O canal trará aos fãs os bastidores da categoria, trazendo os bastidores do paddock e melhores momentos de cada etapa do campeonato. Também estarão disponíveis entrevistas com pilotos e atualizações do mundo das Superbikes britânicas, tornando o novo canal o local ideal para qualquer fã das duas rodas.

Beneficiando-se da exposição adicional que o campeonato terá do Motorsport.tv e do serviço de notícias Motorsport.tv Live, o Bennetts BSB Championship aproveitará a forte audiência global de 56 milhões que a Motorsport Network atinge mensalmente e ser capaz de colocar seu conteúdo na frente de fãs antigos e novos. Isso ajudará o Bennetts BSB Championship a se manter relevante e atraente nesta nova era digital em evolução do esporte a motor.

Este é o mais recente canal de parceiros a ser lançado pela Motorsport Network desde a criação do programa de canais de parceiros no ano passado e o primeiro a atender entusiastas de motocicletas. O Bennetts BSB Championship se juntará ao FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Race of Champions, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Audi, Jaguar e W Series, criando um destino para entusiastas do automobilismo no Motorsport.tv .

O primeiro canal de notícias automobilísticas e automotivas ao vivo do mundo, o Motorsport.tv Live, está programado para ser lançado este ano, trazendo as notícias de última hora em todo o mundo. O Motorsport.tv Live será apresentado nos estúdios de Londres e Miami.

Bennetts British Superbike Championship launches dedicated channel on Motorsport.tv 1 / 8 Foto de: Motorsport.tv Bennetts British Superbike Championship launches dedicated channel on Motorsport.tv 2 / 8 Foto de: Motorsport.tv Bennetts British Superbike Championship launches dedicated channel on Motorsport.tv 3 / 8 Foto de: Motorsport.tv Bennetts British Superbike Championship launches dedicated channel on Motorsport.tv 4 / 8 Foto de: Motorsport.tv Bennetts British Superbike Championship launches dedicated channel on Motorsport.tv 5 / 8 Foto de: Motorsport.tv Bennetts British Superbike Championship launches dedicated channel on Motorsport.tv 6 / 8 Foto de: Motorsport.tv Bennetts British Superbike Championship launches dedicated channel on Motorsport.tv 7 / 8 Foto de: Motorsport.tv Bennetts British Superbike Championship launches dedicated channel on Motorsport.tv 8 / 8 Foto de: Motorsport.tv

O Diretor da Bennetts British Superbike Championship Series, Stuart Higgs, disse: “Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Motorsport Network para trazer mais fãs para o Bennetts BSB Championship. Alcançar nosso público desta nova maneira irá exibir a natureza cheia de ação do esporte e deixar novos fãs animados para a próxima temporada de 2021. Estou ansioso para ver o canal evoluir e crescer para receber fãs antigos e novos.”

James Allen, presidente da Motorsport Network disse: “Nosso programa de parceiros no Motorsport.tv está criando um destino para fãs de todos os tipos de esporte e estamos entusiasmados em adicionar este campeonato. O Bennetts British Superbike Championship terá seu próprio canal dedicado e estamos ansiosos para trazer um novo público para o emocionante mundo das corridas. Haverá valor agregado ainda este ano, quando lançarmos nosso inovador serviço de notícias ao vivo na Motorsport.tv, podendo trazer aos fãs as últimas notícias sobre o que está acontecendo em nosso esporte e fazê-los se sentirem insiders. Adicionar mais categorias ao programa do canal é ótimo para nossa base de fãs online e ótimo para a série que estamos trazendo para o público digital.”