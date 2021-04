F1: Ex-Toro Rosso, espanhol que virou DJ vai voltar às corridas

O ex-piloto de Fórmula 1 da equipe Toro Rosso, Jaime Alguersuari, está planejando um retorno ao automobilismo na classe KZ do Campeonato Mundial de Kart, seis anos depois de se aposentar aos 25 anos e ter se tornado DJ.

Depois que Alguersuari e seu então companheiro de equipe Sebastian Buemi foram dispensados pela equipe secundária da Red Bull, hoje conhecida como AlphaTauri, em 2011 para abrir espaço para Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne, o piloto espanhol passou dois anos como piloto de testes da Pirelli na F1 e correu na temporada inaugural da Fórmula E defendendo a Virgin Racing, antes de anunciar sua aposentadoria em 2015.

Alguersuari, que agora trabalha como DJ músico profissional sob o nome artístico de Squire, tem testado karts para preencher o tempo durante a pandemia da Covid-19, que o impediu de fazer turnês ou se apresentar em festivais.

Depois de terminar em nono lugar no campeonato KZ de 2013 em Varennes-sur-Allier, em que Max Verstappen e Charles Leclerc terminaram em primeiro e segundo, respectivamente, o campeão britânico de Fórmula 3 de 2008 tem como objetivo retornar à classe no evento do campeonato mundial em setembro deste ano em Kristianstad.

Em declarações ao Motorsport.com, o jovem de 30 anos explicou que tem "uma visão muito diferente das corridas agora do que quando tinha 20" e espera que o retorno o ajude a fechar "um círculo emocional que não foi realmente fechado".

“Tenho testado karts e tenho tido sensações que não sentia há muito tempo”, disse.

“Quando comecei a correr, sorria dentro do capacete e guiava por puro amor."

“Agora, de volta ao kart, tenho os mesmos sentimentos e pensei: 'Por que não deveria estar de volta a uma situação em que sou competitivo e me sinto inspirado à vida?'"

“Lutei muito, depois da F1. Depois que me aposentei, não quis ouvir uma palavra de corrida. Não assisti nenhuma corrida da F1 porque era difícil aceitar o que acontecia."

"Mas agora que superei tudo isso, o tempo torna tudo mais fácil."

Alguersuari ressaltou que atualmente não tem objetivos específicos além de se divertir, mas disse que precisaria ser competitivo para pensar em ir mais longe.

“Se eu não estivesse no nível que espero, entre os 10 melhores pilotos de kart do mundo, não vou ter uma resposta adequada”, disse.

“Eu sinto que tenho a velocidade e os sentimentos que me levaram a aperfeiçoar minha condução."

"Se eu não tivesse esse sentimento dentro de mim, eu nem mesmo tentaria", concluiu.

