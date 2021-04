Motorsport Network Itália adquire GPOne.com

Londres, 16 de abril de 2021 – A Motorsport Network Itália expandiu sua oferta para fãs de motos e da indústria com a recente aquisição da GPOne.com, uma das principais publicações sobre motocicletas da Itália.

A aquisição aumenta a influência da Motorsport Network sobre motos em um dos maiores mercados da Europa, onde a base de fãs e o interesse são fortes. Coletivamente, a rede gera tráfego e alcance significativos na MotoGP, World Superbike e outros conteúdos de motocicletas na Autosport.com, Motorsport.com e no recém-adquirido GPOne.com.

Os 56 milhões de usuários mensais da Motorsport Network se beneficiarão dos 30 anos de experiência que o fundador da GPOne, Paolo Scalera, e sua equipe trarão. Scalera permanece como um acionista minoritário e mantém sua função atual de diretor e editor-chefe da publicação, juntando-se à equipe da Motorsport Network. Com sua experiência de longa data e grande relacionamento na indústria de motocicletas, GPOne manterá seu acesso às últimas notícias do local à medida que acontecem.

A aquisição da GPOne se encaixa perfeitamente no plano de crescimento atual da Motorsport Network conforme a rede aumenta suas ofertas tanto internacionalmente - por meio de edições locais de publicações pré-existentes - quanto por meio do conteúdo que está disponível aos seus usuários. As novas publicações trazem conteúdo adicional e mais informações e entretenimento para o público ser apresentado a diferentes disciplinas do automobilismo por meio da escrita.

O aumento no conteúdo de motos da Motorsport Network não vai parar. Há planos para aumentar as ofertas por meio da plataforma de ingressos online da Motorsport Network, MotorsportTickets.com, conforme o mundo começa a se abrir após a pandemia e os espectadores querem voltar às pistas.

Oliver Ciesla, COO da Motorsport Network disse: “Damos as boas-vindas a Paolo Scalera e toda a sua equipe à Motorsport Network. Como resultado da cooperação com a GPOne, nossos seguidores se beneficiarão da experiência de longa data de uma equipe editorial ampliada. Estaremos em posição de oferecer aos fãs de motos mais conteúdo do que nunca e desfrutaremos das sinergias do uso desse conteúdo em toda a nossa rede. Nossos parceiros de publicidade se beneficiarão de um maior alcance do seu público-alvo.”

Filippo Salza, presidente da área automotiva da Motorsport Network: “A colaboração com GPOne.com segue nossa estratégia de alcançar um número ainda maior de fãs de motos. No passado, tanto GPOne.com quanto OmniMoto.it forneciam constantemente excelente conteúdo editorial de motocicletas e vídeos para seus seguidores. Nossa equipe recém-formada continuará a escrever sobre motos e scooters como sempre fizeram, mas levando nosso conteúdo a um público muito maior.”

Paolo Scalera, Diretor e Fundador da GPOne.com disse: “Pela minha alegria em escrever sobre velocidade e retratar essa emoção por meio da escrita, a GPOne.com foi fundada com o princípio de estar presente onde essas emoções estão. Agora, após 20 anos como editor independente, com GPOne.com irei me juntar ao líder de mercado global. A sinergia dessa integração nos ajudará a crescer mais rápido e a colaboração proporcionará um conteúdo ainda melhor aos nossos usuários”.