Com idades entre os 12 e os 16 anos, quatro meninas, entre elas duas brasileiras, vão participar da parte final do programa FIA Girls on Track - Rising Stars, criada com objetivo promover as mulheres no desporto motorizado.

As brasileiras Julia Ayoub, de 15 anos, e Antonella Bassani, de 14, disputarão com a holandesa Doriane Pin, de 16 anos, e a espanhola Maya Weug, também de 16, uma vaga na Ferrari Driver Academy. As quatro voltaram a Maranello, depois de serem escolhidos por especialistas da FIA no final de um processo de quatro partes realizado principalmente no circuito francês de Paul Ricard. O programa teve de ser adiado depois que um dos competidores teve um teste positivo para Covid-19.

As meninas serão avaliadas durante alguns dias em Maranello, quando terão poderão experimentar o que é fazer parte do programa de jovens pilotos da Ferrari.

O programa envolve testes de aptidão física e mental, sessões de simulador, atividades de mídia e uma série de aulas relacionadas a regulamentos esportivos e comportamento na pista. A parte mais aguardada e importante do processo de seleção acontece na quinta e na sexta-feira, com as meninas pilotando na pista de Fiorano em um carro da Fórmula 4 italiana.

Depois que as meninas deixarem o acampamento da Ferrari, na tarde de sexta-feira, nos dias seguintes, uma comissão de engenheiros se reunirá para analisar todos os dados dentro e fora da pista para selecionar a candidata que será a primeira integrante do sexo feminino do Ferrari Driver Academy.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Verstappen revela RECUSA a oferta da Mercedes em 2014; entenda mais detalhes da negociação