Dudu Barrichello correrá na Fórmula 3 Regional Europeia em 2021

Filho de Rubens Barrichello, o piloto Eduardo Barrichello, de 19 anos, correrá na Fórmula 3 Regional Europeia com a equipe italiana JD Motorsport em 2021, na primeira temporada da categoria após a fusão com a Fórmula Renault Eurocup.

'Dudu' vai para a Europa com o apoio da Toyota Gazoo Racing e patrocínio da XP Investimentos. O anúncio foi feito nesta manhã em entrevista com Eduardo, Rubens e dos dirigentes Daniel Herrero, da Toyota Argentina, e Karel Luketic, da XP Investimentos.

'Rubinho' destacou a paixão do filho pelo esporte a motor desde que Eduardo era criança, citando que Dudu pediu um kart de presente quando era bem pequeno e, desde então, "pediu cada vez mais".

Eduardo falou sobre o desafio: "Meu foco agora é estar pronto para tudo que está vindo. Meu objetivo é sentir que eu performei no alto nível. Olhar para trás e ver que evolui da primeira corrida até a última."

Luketic, da XP Investimentos, afirmou: "A gente vem expandindo nosso investimento no esporte bastante nos últimos anos. O esporte precisa de incentivo. A gente quer apostar em jovens, que vão inspirar e motivar pessoas a ir além."

"No automobilismo, a gente está presente nos Sertões e patrocina o Rubinho também no rali. O Dudu é mais um passo nessa direção. O Dudu tem muito a conquistar ainda, mas é um passo gigantesco e ele tem muito potencial", completou o dirigente.

Etapa Circuito Data 1 C1 24 de abril C2 25 de abril 2 C1 8 de maio C2 9 de maio 3 C1 22 de maio C2 23 de maio 4 C1 29 de maio C2 30 de maio 5 C1 19 de junho C2 20 de junho 6 C1 24 de julho C2 25 de julho 7 C1 7 de agosto C2 8 de agosto 8 C1 11 de setembro C2 12 de setembro 9 C1 9 de outubro C2 10 de outubro 10 C1 30 de outubro C2 31 de outubro

