A temporada 2025 do Ultimate Drift começou no último fim de semana e promete novidades e muita emoção. O novo presidente da competição, Joel Junior, se mostra animado com o futuro do drift no Brasil e traz um balanço sobre a primeira etapa do campeonato.

"Foi muito positivo, o público compareceu em massa, tivemos várias atrações e presença recorde de pilotos", disse Joel ao Motorsport.com. O primeiro final de semana de competições, que aconteceu em Minas Gerais, contou com mais de 50 inscritos, divididos em três categorias: rookie (para iniciantes), master (para pilotos mais velhos) e a PRO, da qual todos participam.

"Acredito que iremos conquistar cada dia mais a audiência, com um conteúdo de qualidade e entretenimento. Temos ativações para serem feitas com os patrocinadores e faremos de tudo para fazer dos nossos pilotos verdadeiros astros."

No fim do ano passado, o Ultimate Drift se afiliou ao Formula DRIFT, principal categoria internacional da modalidade. O empresário destaca as perspectivas de crescimento trazidas pela parceria: "Criamos maior credibilidade para nosso evento e divulgamos nosso nome lá fora. Além da visibilidade por conta do nome que agora carregamos ao nosso lado, abrirá as portas para realizarmos eventos cada vez maiores, aumentando a popularidade do esporte."

O fim de semana em MG também foi importante pois decidiu os classificados para a etapa de Portugal do badalado 'Turn6'. Murilo Sobral e Lucas Rezende, primeiro e segundo lugar respectivamente, ficaram com as vagas e participarão da competição internacional.

"Acredito que só de ter uma experiência diferente, andar em pistas novas e competir com novos pilotos, isso já traz uma enorme bagagem pro currículo", falou Joel Junior sobre as perspectivas de Sobral e Rezende.

"As expectativas estão maiores a cada dia que passa. Após o sucesso que tivemos em Belo Horizonte, aprendemos com alguns erros, mas com toda certeza o próximo evento será ainda melhor. Quanto as novidades, apenas direi que grandes emoções serão apresentadas", finalizou o empresário.

