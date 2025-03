Murilo Sobral domina a primeira etapa do Ultimate Drift e garante vitória com performance impecável

O Ultimate Drift proporcionou um verdadeiro espetáculo de habilidade e emoção neste domingo, com disputas intensas desde o Top 32 até a grande final, realizada no Mega Space, Minas Gerais. O grande nome do dia foi Murilo Sobral, que dominou todas as fases sem necessidade de repetições, garantindo o título da etapa inaugural do campeonato.

Reunindo os melhores pilotos do Brasil, a competição desafiou os participantes com embates acirrados e exigiu o máximo de técnica. Além de marcar o início da temporada 2025, esta etapa também definiu os dois classificados para o campeonato Turn6, em Portugal. A decisão foi protagonizada por Murilo Sobral e Lucas Rezende, que duelaram em alto nível até a consagração de Sobral como campeão, assegurando sua vaga ao lado de Rezende na competição internacional.

Com a primeira etapa concluída, os pilotos agora se preparam para os próximos desafios do Ultimate Drift, que segue com etapas pelo Brasil e competições internacionais.

Resultados das Batalhas



Top 32: Primeiras Eliminatórias Definem Favoritos:

As batalhas iniciais foram marcadas por quebras mecânicas e acidentes, reduzindo rapidamente o grid. Sheriff Barion precisou enfrentar Guilherme Rodrigues mais de uma vez, enquanto Sérgio Hanazono, mesmo após um toque no muro, seguiu na disputa.

Top 16: Intensidade Cresce e Sobral Segue Forte:

As disputas se tornaram ainda mais acirradas. Lucas Rezende e Sheriff Barion travaram um confronto equilibrado, exigindo uma segunda rodada. Murilo Sobral avançou contra Doug Santana, mesmo após um toque durante a batalha.

Top 8 e Top 4: Definição dos Finalistas:

Nas quartas de final, Lucas Rezende e Juninho eliminaram Sheriff Barion e Lucas Hanazono, respectivamente. Na semifinal, Sobral superou Gustavinho Radical, enquanto Rezende venceu Juninho, garantindo um duelo de alto nível na final.

Grande Final e Classificação para Portugal:

A decisão entre Murilo Sobral e Lucas Rezende foi eletrizante, consolidando ambos como os classificados para o Turn6, em Portugal. Com uma performance impecável, Sobral confirmou sua vitória de forma incontestável, sem necessidade de repetições.

Pódio Final da Etapa

1º lugar – Murilo Sobral

2º lugar – Lucas Rezende

3º lugar – Juninho

4º lugar – Gustavinho Radical

Top Qualify – Murilo Sobral (97 pontos)

