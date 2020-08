Com estreia em Road America, Leo Lamelas representa Brasil no Lamborghini Super Trofeo

Com grandes conquistas no kartismo brasileiro e destaque no endurance norte-americano, o brasileiro Leo Lamelas estreia no Lamborghini Super Trofeo neste final de semana em Road America, nos EUA. O desafio de Lamelas no campeonato exclusivo com carros da montadora italiana é um grande passo na sua carreira nessa transição dos modelos protótipos para os GT.

“Vai ser um desafio novo para mim, estava acostumado a fazer corridas em dupla no IMSA Prototype Challenge, então será a primeira vez que serei o único piloto no carro. Isso, na verdade, é bom porque vou ter mais tempo de pista para evoluir e ganhar mais quilometragem no campeonato. Sei que estou bem preparado, treinei bastante com kart shifter e simulador nos últimos meses, então vamos com tudo para essa corrida”, avalia Lamelas, que é piloto da equipe US Racetronics.

Destaque brasileiro no exterior há duas temporadas nos EUA, Lamelas acumula duas vitórias conquistadas no IMSA Prototype Challenge, uma delas na pista de Sebring ao lado de Pato O´Ward (Indy). Lamelas chegou a disputar o título da categoria até nas etapas finais com o carro da classe LMP3. No ano passado, o piloto brasileiro voltou ao topo do pódio com uma vitória histórica na preliminar das 24 Horas de Daytona. Ele também subiu no pódio em Mid-Ohio e terminou o PC Championship em terceiro lugar.

“Eu consegui uma experiência muito boa aqui no automobilismo americano nos últimos anos e cada vez mais quero fazer uma carreira internacional por aqui. Estou muito confiante para essa abertura do campeonato e a equipe me recebeu muito bem. Fizemos um treino em fevereiro e eles ficaram bem animados, então espero poder retribuir toda essa confiança deles”, completa Lamelas, que antes de embarcar para os EUA participou de gravações e reportagens no Kartódromo Granja Viana.

O Lamborghini Super Trofeo terá três torneios continentais em 2020: América do Norte, Europa e Ásia. No final da temporada, os melhores de cada um dos campeonatos tradicionalmente disputam uma Final Mundial para definir o campeão geral. Cada torneio é dividido em quatro categorias diferentes: PRO, PRO-AM, AM e Lamborghini Cup. A edição norte-americana está em sua oitava temporada.

As atividades de pista em Road America, circuito com mais de 6 km de extensão, começam nesta quinta-feira (06). Por conta do calendário apertado do IMSA, esta etapa fará parte da programação da NASCAR Xfinity Series. As duas sessões classificatórias serão na sexta-feira, dia em que também será realizada a primeira corrida às 18h15 (horário de Brasília). A segunda prova está prevista para o sábado a partir de 11h15 da manhã.