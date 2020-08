O paulista Diego Ramos volta à pista de Goiânia neste fim de semana para uma maratona de quatro corridas válidas pela segunda e terceira etapas da Copa Shell HB20. O representante da Shell, de 18 anos, está empatado na vice-liderança do campeonato e pode terminar a jornada na ponta da tabela.

Devido ao remanejamento do calendário pela pandemia de coronavírus, a categoria vai realizar duas etapas de duas corridas cada neste fim de semana, totalizando quatro provas, sendo duas no sábado e duas no domingo.

Depois de um shakedown na quinta-feira, Diego entra para valer na maratona do fim de semana com quatro treinamentos livres na sexta-feira. Já o sábado terá a classificação para definir o grid da corrida 1, a primeira prova em si, além de mais uma corrida, com grid invertido entre os dez primeiros da anterior.

Domingo, o esquema se repete, com mais uma classificação para decidir as posições de largada da primeira corrida do dia. Depois da primeira prova, os pilotos voltam à pista mais tarde para a segunda corrida, com inversão dos dez primeiros da anterior nas posições de largada.

"Minha expectativa é alta, estamos vindo de dois fins de semana seguidos de corrida. Há duas semanas, tive a estreia na Copa Shell HB20, um carro totalmente diferente. Consegui me adaptar muito bem e tive bons resultados para o campeonato, evoluindo a cada treino. Na semana passada, tive fim de semana de Sprint Race, decidimos correr de última hora, e deu tudo certo. Conseguimos sair na vice-liderança, a um ponto do líder. Nesse fim de semana teremos a segunda etapa da Copa HB20, e estou muito ansioso e confiante de que faremos bons resultados e pontos para o campeonato e sair na liderança", disse Ramos

Há duas semanas, na primeira etapa do campeonato, Diego Ramos alcançou um sétimo e um segundo lugares, que deixaram o piloto da Shell na terceira colocação da tabela, a apenas oito pontos dos dois líderes.

As provas deste fim de semana serão transmitidos pelos canais oficiais da categoria na internet.

Classificação do campeonato:

1º L.Viscardi/T.Riberi - 28 pontos

2º B.Testa - 20

D.Ramos - 20

4º A.Bragantini -18

A.Cattucci - 18

Programação:

Sexta-feira

8h15 - Primeiro treino livre

12h10 - Segundo treino livre

13h40 - Terceiro treino livre

15h30 - Quarto treino livre

Sábado

8h - Warm up

9h10 - Classificação da Etapa 2

11h - Corrida 1 da Etapa 2

14h20 - Corrida 2 da Etapa 2



Domingo

8h20 - Classificação da Etapa 3

11h20 - Corrida 1 da Etapa 3

15h50 - Corrida 2 da Etapa 3