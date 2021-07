A terceira etapa do Ultimate Drift na temporada de 2021 reuniu os principais nomes da modalidade no Speedway Park, em Balneário Camboriú. Com atividades que invadiram a noite na pista, Sartor levou a melhor na batalha final após encarar Hanazono.

O dia começou na primeira luz da manhã com os qualis da classe Light e Pro, onde Sartor surpreendeu a todos os presentes e superou João Barion cravando a melhor volta da classificatória com 96 pontos de 100 possíveis. Cinco pilotos registraram voltas que pontuaram acima dos 90 pontos durante na fase de classificação.

Sartor não teve vida fácil até a final. O dono da melhor volta do dia encarou um dos principais nomes da modalidade, Erick Médici, em duelo emocionante nas quartas, o piloto eliminou Médici em uma batalha emocionante.

Pelo outro lado do chaveamento, Barion e Sergio Hanazono duelaram em uma semifinal de tirar o fôlego. Pilotos de escolas diferentes de drift, quem levou a melhor foi Sergio Hanazono em batalha que exigiu julgamento intenso dos jurados da etapa. Hanazono também eliminou o então líder do campeonato, Márcio Kabeça.

O grande vencedor do dia mostrou conhecimento e domínio da pista de Balneário Camboriú e venceu todas as batalhas que participou, além de ser o melhor classificado no qualificatório.

A batalha final já sob a luz da lua reservou emoções com duas boas voltas de lead entre os desafiantes. A grande diferença ficou para a volta de chase de Sartor que definiu o resultado da etapa.

“Muito feliz em fazer a final com o Sergio, é um cara histórico no drift nacional, muito bom em estar aqui e batalhar com grandes nomes da modalidade", disse Sartor.

“Satisfação chegar na final e ter tantas pessoas assistindo ao drift nacional. Muito feliz com o resultado e parabéns ao Sartor pela bela campanha no dia de hoje", falou Sergio após o fim da etapa.

