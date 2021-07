MBC: Genz e Ramasauskas cravam as poles no Velocitta

Substituindo Pierre Ventura e fazendo seu primeiro contato com o carro do Mercedes-Benz Challenge, Vitor Genz faturou no Velocitta a pole position para o GP Ipiranga - Octapro, que corresponde à segunda etapa de 2021, pela CLA 45 AMG, enquanto Witold Ramasauskas segue invicto na disputa pela posição de honra pela C300.

Atual coach de Felipe Massa na Stock Car e bastante conhecido nas redes sociais por suas aulas de pilotagem, Genz cravou a marca de 1min39s579 nos 3.438 metros do circuito localizado em Mogi Guaçú, no interior de São Paulo, e dividirá a primeira fila com outro jovem talento, Edson Coelho, que representa o Corinthians nas pistas.

Atual campeão, Cesar Fonseca sai em terceiro (além de ser o melhor Master) e vê Adriano Rabelo, com quem divide a liderança do campeonato com 50 pontos, largar apenas em 12º. Já a dupla formada por Alberto Cattucci e Beto Cavaleiro sai em quarto, seguidos de Fabio Lemans (que chegou a bater no segundo treino livre) e André Bragantini/José Vitte.

A prova no Velocitta conta com um ótimo número de carros na CLA 45 AMG: 19 inscritos, totalizando um grid de 32 se somados aos pilotos da C300, que viram o atual campeão Witold Ramasauskas cravar mais uma pole e dividir a primeira fila com a dupla Flavio Andrade e Raphael Abbate.

Vice-líder, Vinny Azevedo sai em terceiro, dividindo a segunda fila com Alexandre Navarro, também representante da Master. A segunda etapa do Mercedes-Benz Challenge tem provas marcada para as 9h05 e 11h50 (horários de Brasília). A TV Cultura e a Rede Família abrem a transmissão ao vivo às 11h30 e exibe um VT da primeira prova antes de mostrar a segunda ao vivo, enquanto o canal oficial da categoria no YouTube transmite as duas corridas ao vivo.

Confira abaixo o grid de largada completo:

CLA 45 AMG

1. Vitor Genz, 1min39s579

2. Edson Coelho, 1min40s347

3. Cesar Fonseca (M), 1min40s484

4. Alberto Cattucci/Beto Cavaleiro, 1min40s610

5. Fabio Lemans, 1min40s809

6. André Bragantini/José Bitte, 1min40s838

7. Roger Sandoval (M), 1min41s166

8. Betão Fonseca (M), 1min41s340

9. Cello Nunes, 1min41s394

10. Fernando Amorim (M)/Victor Amorim, 1min40s605

11. Max Mohr (M), 1min41s687

12. Adriano Rabelo, 1min41s682

13. Fernando Jr (M), 1min42s509

14. Rafa Seibel, 1min42s541

15. Gustavo Cheche/Mauricio Lobatto, 1min43s018

16. Thaline Chicoski/Thiago Sansana, 1min43s228

17. Edgar Colamarino, 1min43s887

18. Betinho Sartorio, 1min43s98

19. Cristiano Tock/Jared Wilson, 1min46s011

C300

1. Witold Ramasauskas, 1min45s984

2. Flavio Andrade/Raphael Abbate, 1min46s621

3. Vinny Azevedo, 1min46s635

4. Alexandre Navarro (M), 1min47s099

5. Estefano Boiko Jr., 1min47s418

6. Marcelo Romani, 1min47s970

7. Rafael Maeda/Robinson Molly, 1min48s675

8. Pablo Marçal, 1min48s890

9. Marcio Giordano/Rodrigo Detilio, 1min49s637

10. Marcelo Torrão/Leo Gardia, 1min50s605

11. Rafael Mascarenhas, 1min51s374

12. Paulo Baldini/Orlando Maia, 1min52s556

13. Patrick Choate, 3min02s246

