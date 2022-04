Carregar reprodutor de áudio

A FIA revelou detalhes para o recém-criado cargo de CEO, bem como os atributos esperados daquele candidato que for bem-sucedido.

Adicionar um CEO à organização foi um dos objetivos declarados de Mohammed Ben Sulayem em sua eleição como presidente em dezembro, e a busca foi iniciada em fevereiro.

Ben Sulayem vê a introdução de um diretor profissional bem qualificado como parte fundamental de sua estratégia de atualizar a FIA e, especialmente, manter o controle adequado de suas finanças.

Em fevereiro, ele criou um Grupo de Trabalho de Recrutamento de CEOs com o objetivo de determinar exatamente o que o trabalho envolveria e as habilidades necessárias.

A busca por candidatos para o trabalho em Genebra continua agora por meio da agência de headhunting Russell Reynolds Associates, e nenhuma data de encerramento para as inscrições foi dada.

Em uma especificação de trabalho elaborada em conjunto com a agência, a FIA diz que “deseja recrutar um líder comercialmente orientado e transformador para modernizar a organização e aumentar o valor que oferece aos seus diversos membros em todo o mundo”.

Além disso, observa que “o presidente da FIA e a liderança eleita definem a visão e a política para a FIA. Reportando-se ao presidente do conselho, o CEO será responsável pelo desenvolvimento da estratégia da organização para entregar essa visão e pelo desempenho operacional e financeiro bem-sucedido de uma administração integrada e alinhada da FIA.”

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Acrescenta que “as principais prioridades para o novo CEO serão estabilizar as finanças da FIA, simplificar as estruturas de governança e processos operacionais e desenvolver suas capacidades de liderança executiva para apoiar a diversificação e o crescimento de seus futuros fluxos de receita”.

A FIA deixa claro que quer gerar mais receita, pois uma das responsabilidades do novo CEO será “desenvolver planos de crescimento comercial para aumentar e diversificar as fontes de receita da FIA, em apoio às atividades de negócios dos próprios membros (e nunca em concorrência com eles)”.

O papel do CEO incluirá ainda “retornar a FIA à lucratividade e melhorar seu desempenho financeiro geral de longo prazo, tanto por meio da redução de custos quanto pela busca de novos fluxos de receita comercial, com responsabilidade por seu desempenho financeiro”.

A FIA deixa claro que espera que os candidatos tenham “experiência de liderança executiva sênior em um negócio comercial internacional ou organização complexa de escala comparável à organização administrativa da FIA”.

Embora os candidatos não sejam obrigados a ter um histórico diretamente relevante, a FIA observa que “experiência prévia ou conhecimento da indústria de automobilismo e/ou mercados automotivos e de mobilidade mais amplos seriam uma vantagem considerável.

“Independentemente do histórico do setor, o CEO deve ser apaixonado pelo automobilismo e/ou pela transformação da mobilidade global e seus importantes papéis na sociedade.”

Entre as habilidades pessoais esperadas dos candidatos estão uma “abordagem de baixo ego e humilde, reconhecendo que a organização existe para apoiar seus membros globais; incentiva outros a compartilhar os holofotes e visivelmente celebra e apoia o sucesso da equipe.”

POLÍTICA da F1: Os OB$TÁCULO$ para PORSCHE/RED BULL e AUDI virarem REALIDADE em '26; veja BASTIDORES

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #173: Qual tamanho dos problemas de Verstappen e Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: