Líder da Copa Shell HB20, o paulista Diego Ramos tenta ampliar a vantagem sobre os adversários neste fim de semana na antepenúltima rodada dupla da temporada, no Autódromo Internacional de Curitiba, no Paraná. O representante da Shell tem dois pontos de vantagem sobre seu mais direto perseguidor e 17 de frente para o terceiro colocado.

Com dez das 16 provas disputadas na temporada até agora, o piloto do carro #113 marcou pontos em todas. Além disso, o competidor de 18 anos subiu ao pódio em quatro oportunidades, com uma vitória (Goiânia) e três segundos lugares (Goiânia, Goiânia e Londrina).

Palco deste fim de semana, o circuito paranaense tem 3.695 metros de extensão. O traçado tem uma grande reta com uma forte freada para a chicane, principal ponto de ultrapassagem. Outro bom ponto para negociação de posições é na reta oposta. A pista ainda tem curvas de média velocidade, um "S" de alta e uma curva de raio longo que desemboca na reta dos boxes.

Os pilotos terão quatro treinamentos livres para acertar os carros, sendo três na sexta-feira e um no sábado pela manhã. Também no sábado serão disputadas a classificação e a corrida 1. Domingo será realizada a segunda prova da programação.

"O foco é o mesmo, tentar somar o máximo possível de pontos para conseguir abrir mais um pouco na liderança do campeonato e levar a Shell a lugar mais alto do pódio. Curitiba é uma pista que gosto muito, e acredito que vá dar tudo certo", disse Diego Ramos.

Campeonato:

1º D.Ramos - 96 pontos

2º R.Abbate - 94

3º E.Favarin - 79

4º L.Sena Jr. - 75

5º A.Bragantini - 74



Programação:

Sexta-feira, 6 de novembro

8h25 - Primeiro treino livre

10h30 - Segundo treino livre

13h50 - Terceiro treino livre

Sábado, 7 de novembro

9h50 - Quarto treino livre

12h10 - Classificação

16h - Corrida 1

Domingo, 8 de novembro

15h25 - Corrida 2

