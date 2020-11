Motor1.com revela novo logo da marca redesenhado por Pininfarina

Miami, 5 de novembro de 2020 – O Motor1.com, plataforma automotiva global da Motorsport Network que é um destino para 30 milhões de visitantes engajados, tem um novo logo desenhado por Pininfarina.

Após cinco anos, a identidade visual da primeira plataforma digital automotiva multilíngue foi renovada, e agora é caracterizada por um estilo moderno e dinâmico, mas ainda reconhecível, respeitando a continuidade editorial da plataforma que opera em 10 países ao redor do mundo. A colaboração coincide com o 90º aniversário do famoso designer italiano, que deu um novo estilo à marca Motor1.com, concentrando-se na presença internacional do projeto editorial.

A forma do logotipo foi alterada, principalmente o quadrado, que foi substituído por um círculo. O “.com” passou a incluir a bandeira que lembra a nacionalidade de cada edição, e a fonte foi redesenhada, proporcionando um elemento contemporâneo.

A nova identidade visual foi revelada hoje com uma apresentação transmitida ao vivo da sede de Pininfarina em Cambiano (Torino), onde Paolo Pininfarina, presidente da Pininfarina SpA; Filippo Salza, presidente do setor automotivo da Motorsport Network; e Alessandro Lago, Diretor do Motor1.com Itália estiveram presentes. Durante o evento digital, transmitido simultaneamente em todos os canais do Motor1.com em todo o mundo (web, Facebook e YouTube), um documentário de making of foi mostrado, que destacou os bastidores dessa colaboração única. O novo logotipo foi carregado em todas as plataformas da rede minutos após a revelação.

Filippo Salza, presidente do setor automotivo da Motorsport Network disse: “Na Motorsport Network, temos mais de 50 milhões de visitantes mensais que falam nove idiomas e se envolvem com as plataformas da divisão automotiva. Mas a linguagem do design é singular e global e queríamos ter um proponente extraordinário dessa ideia para nos ajudar a redesenhar o logotipo de nossa plataforma principal, Motor1.com.”

Paolo Pininfarina, Presidente da Pininfarina S.p.A disse: “Em 90 anos de história, projetamos para muitas marcas corporativas de prestígio - por que não deveríamos ter desenhado o logotipo de uma revista automotiva internacional? Nossa versatilidade nos permite aplicar nossos valores de design aos mais diversos setores: projetamos carros elétricos, mas também trens, iates, edifícios, experiências. Em nossos projetos, muitas vezes partimos da definição de uma identidade de marca reconhecível para nossos parceiros - o design do novo logotipo Motor1 se encaixa perfeitamente nesta tendência”.

John Neff, editor-chefe global do Motor1.com disse: “Não há maior defensor do poder, importância e influência do design extraordinário como Pininfarina. Estamos extremamente honrados que a Pininfarina, que projetou os carros mais icônicos do século passado, tenha feito parceria conosco para um marco tão importante que marca uma nova e emocionante fase para nossa empresa.”

O Motor1.com é a maior revista automotiva global da web que atrai compradores de carros novos e usados, bem como entusiastas de automóveis. Nosso foco é tudo que é automotivo: carros, carros esportivos, supercarros, sedans, SUVs e caminhões, feiras de automóveis e muito mais. E fazemos tudo isso ao mesmo tempo em que entregamos as últimas notícias, avaliações de carros, guias de compra, preços e vídeo original em 10 edições escritas em 9 idiomas.

Sobre a Motorsport Network

A Motorsport Network é o destino de milhões de fãs do setor automotivo e de corridas. Nós alimentamos sua paixão com as histórias de amanhã e oferecemos acesso e experiências que ninguém mais pode. Estamos no centro das indústrias automotiva e de corridas do mundo em um momento de transformação emocionante e enorme potencial e, por meio de nosso ecossistema digital integrado, estamos desbloqueando mais oportunidades e experiências para nossos fãs. Juntos, estamos formando uma comunidade que oferece experiências incrivelmente personalizadas e está abrindo o mundo dos carros e das corridas para a próxima geração de fãs.

Sobre Pininfarina S.p.A

Um ícone global do estilo italiano, a Pininfarina é reconhecida por sua capacidade incomparável de criar beleza atemporal, graças aos seus valores de elegância, pureza e inovação. Fundada em 1930, a Pininfarina evoluiu de uma empresa artesanal para um grupo de serviços internacional. A empresa, hoje, é a expressão máxima do estilo automotivo e uma realidade consolidada em design de experiência, transporte, design industrial, arquitetura, design de interiores e náutica. O Grupo tem escritórios na Itália, Alemanha, China e Estados Unidos. Está listado na bolsa de valores desde 1986 e faz parte da galáxia Mahindra desde 2016. Cada projeto Pininfarina - que combina colaborações multidisciplinares com empresas de luxo como a Ferrari , Maserati, Alfa Romeo, Princess e Rossinavi, com projetos residenciais com Cyrela e Excem Real Estate e projetos arquitetônicos como a Istanbul Airport Control Tower e Juventus Stadium - visa humanizar a inovação e tecnologia, criando produtos que são esteticamente poderosos e inovadores e transmitindo experiências únicas que combinam os mundos físico e digital. A obra de Pininfarina tem sido reconhecida internacionalmente, obteve vários prémios como o Compasso D'Oro, o International Architecture Awards, o Red Dot Design Award, o iF Design Award, bem como o 5º lugar no ranking dos 100 melhores arquitetos e empresas de design que operam na Itália.