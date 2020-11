Michele Mouton: Porque em breve as pilotos vão ganhar, como eu

Michele Mouton é uma verdadeira lenda do automobilismo. Ainda a única mulher a ter vencido provas no Campeonato Mundial de Rali, a visão dela lutando na década de 1980, igualando-se aos melhores pilotos da época, é tão icônica quanto qualquer momento da Fórmula 1 ou da história de Le Mans.

Hoje, os esforços de Mouton estão focados em levar as próximas mulheres ao topo da pirâmide em seu papel como chefe da comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA. Nos últimos dez anos, ela tem trabalhado muito para aumentar a base da pirâmide, para impulsionar a participação feminina. Esta semana, na sede da Ferrari em Maranello, seu projeto mais ambicioso até o momento será concluído.

Michele Mouton Photo by: James Bearne

Girls on Track - Rising Stars é uma competição global de talentos voltada para jovens de 14 a 16 anos. De uma longa lista inicial, as avaliações foram realizadas no circuito de Paul Ricard, na França com a Winfield School e quatro meninas foram selecionadas para participar da disputa final em Maranello, em que o prêmio em oferta é para se tornar a primeira mulher a ter uma vaga competitiva na Ferrari Driver Academy no próximo ano, na F4.

“Está realmente correspondendo a todas as expectativas”, disse Mouton. “É um grande passo para as jovens. Podemos ajudá-las a alcançar uma carreira profissional em uma idade realmente crítica, quando muitas vezes param porque não veem futuro. E também, eu diria que a colaboração com a Ferrari é uma oportunidade fantástica. É um verdadeiro reconhecimento do progresso que seguimos fazendo após uma década de trabalho com a Comissão".

"É um programa de quatro anos, o que é muito importante. Esperamos em breve poder ver a primeira mulher piloto da Ferrari. Foi um bom ambiente em Paul Ricard e eu diria que havia um espírito de luta muito forte. Pudemos ver que as meninas estavam muito motivadas. O padrão é bastante alto. Algumas meninas estavam muito próximas do tempo da volta de referência masculina, então pudemos ver uma grande progressão.”

FIA Girls on Track Rising Stars logo Photo by: FIA

O programa Girls on Track começou em 2018 com financiamento da União Europeia, e foi posteriormente fundido com o programa Dare to be Different de Suzie Wolff, atraindo milhares de meninas para o automobilismo. O programa inclui atividades dentro e fora da pista, educação e foco em assuntos STEM (Ciência, Engenharia, Matemática e Tecnologia), bem como atividades de conscientização ambiental e de segurança. “Todos esses programas estão nos ajudando a conseguir mais meninas, porque temos que preencher essa base da pirâmide, é muito importante”, diz Mouton.

A missão de Mouton é aumentar a participação das mulheres em todas as áreas do automobilismo. Isso significa não apenas pilotos, mas também engenheiras, mecânicas, comissárias de corrida, chefes de equipe, funções de comunicação e marketing. “Queremos demonstrar que o automobilismo está aberto a todos e isso é muito importante para mim”, disse ela. “Nosso esporte é quase único, onde homens e mulheres competem juntos em igualdade de condições. Queremos também tentar colocar mais mulheres em posições de liderança.”

FIA Girls on Track Rising Stars participants Photo by: FIA

Parece absurdo que, quase 40 anos depois, Mouton ainda seja a única mulher a vencer provas em um Campeonato Mundial da FIA, mas ela que dar às meninas uma chance em equipamentos iguais aos dos homens na subida da escada, que é a chave para o sucesso, como foi para ela.

“É difícil para todos chegar ao topo, especialmente na Fórmula 1, apenas alguns homens estão tendo sucesso. Portanto, não é fácil chegar ao topo da pirâmide; em comparação com os homens, nossa base é muito pequena. Então, é claro, menos pessoas poderiam chegar ao topo".

"Mas, para mim, estou convencida de que a melhor maneira de chegar lá é primeiro aumentar essa base da pirâmide, para termos mais meninas interessadas no automobilismo, depois continuar lutando em um campeonato misto. Isto é muito importante. E para dar mais oportunidades com o mesmo material às mulheres. Portanto, este é o trabalho que nossa comissão está realizando para criar mais oportunidades de trabalhar com equipes de profissionais e também fabricantes. E acho que estamos quase lá.”

FIA Girls on Track Rising Stars with Motorsport Network banner Photo by: FIA

Uma das coisas que torna nosso esporte especial é que as mulheres podem competir igualmente na mesma categoria contra os homens, como Mouton fez com muito sucesso em sua carreira no rali. A chegada da W Series, portanto, encontrou uma reação mista de muitas que vinham pressionando muito pela diversidade no automobilismo, mas criou um espaço onde as mulheres podem obter uma maior quilometragem nas pistas, além de experiência em um estágio de desenvolvimento importante em suas carreiras.

É uma corrida apenas contra mulheres, mas também destaca as mulheres. Então, qual é a visão de Mouton dessa série e o papel que ela está desempenhando?

“É uma plataforma, é uma boa oportunidade para as mulheres correrem e mostrar que elas podem correr, mas apenas em um ambiente feminino. É bom ter muitas iniciativas por aí. Mas para mim, o sucesso é contra todos. É por isso que nosso foco é promover a diversidade no esporte, e que tenhamos a mesma capacidade de sucesso".

"É exatamente o que aconteceu comigo; a pergunta é sempre 'Por que você teve sucesso?' Eu poderia dizer que, em nível nacional, ganhei o mesmo carro do meu companheiro de equipe. Ele também foi o melhor piloto francês. E eu não queria que fosse algo ridículo, tive que forçar meu limite para chegar ao nível dele. Contanto que você obtenha as mesmas condições e material, então cabe a você provar a si mesmo, você não tem desculpa.

Michèle Mouton, Audi Sport Quattro S1 Pikes Peak 1985 Photo by: Dave Dyer

“Aí cheguei ao WRC porque a Audi ligou e me ofereceu o mesmo carro de Hannu Mikkola, que era um dos melhores pilotos do mundo. Com as mesmas condições, não podia aceitar estar dois ou três segundos atrás dele. Impossível. Trabalhei duro para ir no meu próprio limite e me aproximar do nível dele. Não foi fácil. Eu realmente acho que se eu estivesse apenas em um ambiente feminino, tentado apenas ser a melhor piloto do sexo feminino, nunca teria acelerado tanto. Então, para mim, é por isso que é tão importante. Não é fácil, e você tem que lutar para chegar ao topo. Mas se você tiver as mesmas condições, é possível. Não sou especial, sou apenas uma pessoa normal.”

