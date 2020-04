Ex-WTF1 vira a nova Diretora de Estratégias Digitais da Motorsport Network

A Motorsport Network, plataforma digital que está no coração das indústrias automobilística e de automóveis, tem o prazer de anunciar que Jess McFadyen se juntou ao grupo como nova Diretora de Estratégias Digitais.

Jess, com sede no escritório da empresa em Londres, será responsável pela estratégia digital das propriedades de grande alcance da empresa. Isso inclui o Motorsport.com, atualmente operando em 15 idiomas, a GP Racing, a revista de F1 mais vendida no mundo, e a marca Autosport, que comemora seu 70º aniversário em 2020.

Jess se junta à Motorsport Network após passagem pela Dennis Publishing, onde era chefe de mídia social da WTF1. Nesse papel, ela foi fundamental para a marca, que saiu de um projeto de universidade a um dos veículos de automobilismo que mais crescem no mundo.

A Motorsport Network representa o maior público de entusiastas de automobilismo do mundo, atendendo a mais de 56 milhões de usuários mensalmente em 205 países. Jess desempenhará um papel fundamental para expandir ainda mais esse público.

Jess McFadyen: "Comecei minha carreira no automobilismo na Autosport, então essa mudança parece uma volta à casa. Desde então, pude usar meu amor pelo esporte para realmente me conectar com os fãs, fornecendo conteúdo que realmente ressoa com o potencial inexplorado que sei que essas marcas extremamente influentes têm. É uma perspectiva muito empolgante e, combinada à minha paixão, mal posso esperar para desenvolver novas e imbatíveis ofertas digitais globais para os fãs do automobilismo".

James Dickens, vice-presidente editorial, disse: "Graças à sua paixão por criar um conteúdo realmente centrado nos fãs, Jess rapidamente se destacou na indústria como uma das principais especialistas em engajamento. Estou ansioso para ao lado de Jess, trabalhar no crescimento e atendimento de nossa base global de fãs digitais e no fortalecimento de nossas marcas de corrida em canais novos e existentes ".