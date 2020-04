O profissionalismo chegou à cena do drift no Brasil. Chancelado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) como Campeonato Brasileiro da modalidade, o Ultimate Drift realiza em 2020 sua primeira temporada.

Serão seis etapas nas principais praças do País. Realizada em estádios e outras instalações adaptáveis a receber grandes eventos, a competição promete ser a grande novidade da cena do esporte a motor no Brasil em 2020.

A etapa inaugural acontece em Curitiba, no estádio da Vila Capanema, entre os dias 1º e 2 de maio. Serão 37 carros inscritos para a pré-qualificação. 32 avançam para a chave final e daí acontecem as batalhas em estilo mata-mata.

Os carros competem em dupla, se alternando entre os papéis de líder e perseguidor. A trajetória obrigatória compreende uma série de requisitos técnicos que são avaliados por um corpo de juízes.

Uma das novidades do Ultimate Drift que garante transparência no aspecto desportivo: os juízes debatem ao vivo a performance de cada competidor e as notas são publicadas em tempo real logo após as batalhas. O público presente às arenas fica sabendo ao vivo pelos telões posicionados em pontos estratégicos pela organização.

Galeria Lista Corridas em estádios 1 / 2 Espetáculo com canhões de luz e festa pirotécnica 2 / 2

O Ultimate Drift chega com uma farta gama de atrações fora da pista. O objetivo é claro: entretenimento para fãs, pilotos e patrocinadores antes durante e depois das batalhas. O acesso aos pilotos e suas máquinas é garantido para todos os espectadores. Todos os pilotos terão um espaço destinado a receber os torcedores, onde poderão inclusive comercializar itens de lifestyle.

Além do show na pista, proporcionado pelos carros e uma produção com canhões de luz e fogos de artifício, cada evento terá uma atração musical para entreter o público nos intervalos. Também será organizado um parque com Food Trucks, exposição de carros e simuladores, para que o público final tenha a experiência do drift por meio de plataformas de e-sports.

O Ultimate Drift é promovido por um grupo de investidores brasileiros, com consultoria de especialistas internacionais no segmento. No mês de abril será realizada em São Paulo uma festa de lançamento do evento, aberta à imprensa, pilotos interessados neste universo e patrocinadores.

“Estamos muito contentes em lançar o Ultimate Drift no Brasil. O projeto é resultado de anos de estudo deste mercado. É um nicho de muito engajamento, promovendo o esporte a motor como show a preços acessíveis para pilotos, equipes e torcedores. Os números de audiência em mídia social são expressivos e esperamos repetir aqui o sucesso que o drift tem em mercados mais maduros, levando o automobilismo também para fora dos autódromos”, disse Fabio Manfio, coordenador de operações do Ultimate Drift.

Calendário 2020

1- Curitiba 1 e 2 de maio

2- São Paulo 13 e 14 de junho*

3- Ribeirão Preto 4 e 5 de julho*

4- Rio de Janeiro 29 e 30 de agosto

5- Brasília ou Goiânia* 7 e 8 de novembro

6- São Paulo 28 e 29 de novembro

(*) A confirmar