Extreme E anuncia cobertura da ESPN no Brasil

A ESPN transmitirá a Extreme E, novo campeonato de veículos elétricos off road ao vivo. A categoria anunciou nesta terça-feira que a categoria terá cobertura em todos os países da América Latina, incluindo Brasil, México, Argentina e Chile, em inglês, espanhol ou português.

Este é um território particularmente importante para a Extreme E, já que duas das corridas acontecerão na região - no Brasil e na Argentina - em outubro e dezembro de 2021, respectivamente.

Ali Russell, diretor de marketing da Extreme E, disse: "A ESPN é um dos maiores nomes na transmissão de eventos esportivos e estou muito feliz de que eles transmitam a Extreme E na América Latina".

"Recentemente incluímos a Argentina como nosso evento final em 2021, junto com o Brasil, tornando a América do Sul um mercado muito importante para a Extreme E. Em ambos os eventos, além de mostrar as corridas rodada a rodada, também deixaremos um impacto positivo duradouro através de nossos Programas de Legado em cada destino. Estou ansioso para ver como os fãs do automobilismo na América Latina receberão a Extreme E."

Sendo uma série com objetivos específicos, a Extreme E tem três focos principais: eletrificação, meio ambiente e igualdade. Em um formato totalmente novo, as equipes devem ter um homem e uma mulher como pilotos. Eles estarão ao volante de um SUV elétrico chamado ODYSSEY 21, que irá competir em alguns dos lugares mais remotos do planeta impactados por mudanças climáticas. A série evidenciará a difícil situação enfrentada por essas áreas e suas comunidades devido à crise climática e incentivará a todos a promover mudanças de hábito para a redução da pegada de carbono.

O acordo com a ESPN é o mais recente de uma longa lista de parcerias de transmissão televisiva já anunciadas pela Extreme E, incluindo a BBC (Reino Unido), Discovery (Europa e América do Norte), FOX Sports (EUA, Canadá e Caribe), FOX Sports Asia (Sudeste Asiático), FOX Sports Australia, ESPN Africa, Mediaset (Itália), Sony India (Subcontinente Indiano), TVNZ (Nova Zelândia), RTM (Malásia), Dubai Sports (Oriente Médio), RDS (Canadá), China Sports Zhibo.tv (China), RTL 7 (Países Baixos), ORF (Áustria), Arena Sport (Balcãs) e BTRC (Bielorrússia).

Há 10 dias, foi anunciado que a Globo fará a cobertura da categoria na TV aberta brasileira.

Calendário da primeira temporada:

X Prix do Deserto: Al Ula, Arábia Saudita - 20 a 21 de março de 2021

X Prix do Oceano: Pink Lake, Senegal - 29 a 30 de maio de 2021

X Prix do Ártico: Kangerlussusaq, Groenlândia - 28 a 29 de agosto de 2021

X Prix da Amazônia: Pará, Brasil - 23 a 24 de outubro de 2021

X Prix da Geleira: Patagônia, Argentina - 11 a 12 de dezembro de 2021

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Rubinho relata emoção com filhos nas 500 Milhas de Kart e Motorsport.com estreia bem com o 11° lugar

PODCAST: Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1