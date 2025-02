O desenvolvimento dos juniores na Red Bull pode ser altamente questionado, principalmente pelas cicatrizes que diversos pilotos enfrentam após o programa, mas, há uma coisa que não entra em questão: a empresa é conhecida por fazer de tudo para promover os jovens talentos no automobilismo.

Para montar uma lista exaustiva de todos os que passaram pelo sistema, onde estão eles agora, seria necessário algo semelhante ao tamanho de uma lista telefônica - se é que isso ainda existe. Portanto, deixamos de lado aqueles que nunca chegaram à Fórmula 1, mas tiveram sucesso em outros lugares, como Neel Jani, Antonio Felix da Costa, Filipe Albuquerque, Philipp Eng, Alex Lynn, Robert Wickens e Callum Ilott.

Também omitimos aqueles que fizeram parte da órbita da Red Bull por pouco tempo - uma lista que inclui o piloto da Alpine F1 de 2025, Jack Doohan, além do analista da Sky F1 e amigo da Autosport, Karun Chandhok...

Enrique Bernoldi

F1 2001-2002

Enrique Bernoldi Foto de: James Bearne

Pode ser difícil imaginar um cenário em que Enrique Bernoldi fosse um candidato ao título mundial, mas o Dr. Helmut Marko claramente acreditava nisso. Depois de seis temporadas com patrocínio da Red Bull, a Sauber recusou Bernoldi para 2001 e escolheu, em seu lugar, um jovem finlandês com apenas 23 corridas de experiência. A decisão causou tensão, e a Red Bull transferiu seu apoio financeiro para a equipe Arrows, onde Bernoldi se tornou companheiro de Jos Verstappen.

A Sauber, no entanto, não se arrependeu da escolha. O finlandês em questão era Kimi Raikkonen, que impressionou tanto que, no fim da temporada, a McLaren e a Mercedes compraram seu contrato. Com isso, a Sauber garantiu uma situação financeira tão boa que pôde até construir um novo túnel de vento.

Apesar de ter assinado um contrato de três anos, Bernoldi ficou sem equipe após apenas 18 meses, quando a Arrows enfrentou uma grave crise financeira. A situação chegou ao cúmulo no GP da França, onde ambos os pilotos da equipe fizeram apenas uma volta lenta na classificação – um gesto puramente contratual para mostrar que ainda participavam do campeonato. Sem novos investimentos, a Arrows desapareceu da F1, embora seu motorhome, sua fábrica e seus carros tenham sido reaproveitados por outras equipes.

Bernoldi chegou a ser cogitado para correr na Jordan na temporada seguinte, quando Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull, tentou comprar a equipe. Mas, como o negócio não se concretizou, ele acabou disputando categorias como a World Series by Nissan antes de perder o apoio da Red Bull. Depois, passou três anos como piloto de testes da BAR-Honda, mas sem chances de correr na F1. Sua trajetória seguiu para os carros de Gran Turismo e para a Stock Car brasileira, com uma breve passagem pela IndyCar.

Christian Klien

F1 2004-2006, 2010

Christian Klien à frente de David Coulthard Foto de: Mark Capilitan

O jovem talento austríaco despertava empolgação na Red Bull, e, como Enrique Bernoldi não se destacava na F1, Klien foi rapidamente direcionado para as categorias de base. Com poucas vitórias e um título na Fórmula Renault alemã, chegou à F1 em 2004 pela Jaguar Racing, ao lado de Mark Webber.

A equipe, já em declínio, teve um ano difícil. O carro R5 marcou apenas 10 pontos, três deles com Klien no GP da Bélgica, onde bateu em David Coulthard defendendo posição. No fim do ano, a Red Bull comprou a Jaguar por apenas um euro e reformulou a equipe.

Em 2005, Klien dividiu o segundo carro da Red Bull Racing com Vitantonio Liuzzi, enquanto Coulthard liderava o time. Apesar do instável RB1, garantiu sua permanência até o fim da temporada. Contra as expectativas, seguiu em 2006, mas o RB2, com motor Ferrari, foi um fracasso. Com rumores sobre sua saída, Klien chegou a dizer que Coulthard, e não ele, deveria estar ameaçado.

Após o GP da Itália, recebeu uma escolha: disputar a Champ Car com apoio da Red Bull ou deixar a equipe. Optou pela saída e foi substituído por Robert Doornbos, cujo patrocinador depois levou a situação aos tribunais por um suposto empréstimo milionário.

Sem espaço na F1, Klien passou três anos como piloto de testes e disputou três corridas em 2010 pela Hispania. Depois, seguiu para os GTs e o Mundial de Endurance (WEC).

Patrick Friesacher

F1 2005

Patrick Friesacher, Red Bull Racing

Se você participar de um dia de pista no Red Bull Ring, pode ter a sorte de ter Patrick Friesacher como instrutor. Diferente de outros nomes desta lista, ele chegou à F1 depois de já ter sido cortado do programa Red Bull Junior.

Friesacher competiu na F3000 pela equipe de Helmut Marko entre 2001 e 2003, mas, com apenas uma vitória, precisou buscar patrocinadores para continuar. Em 2005, disputou 11 GPs pela Minardi, mas perdeu a vaga para Robert Doornbos quando o dinheiro acabou.

Uma lesão nas costas em um teste da A1GP encerrou sua carreira em monopostos, mas ele ainda fez algumas corridas na American Le Mans Series em 2008. Hoje, é presença constante em eventos da Red Bull e atua como instrutor no circuito austríaco.

Vitantonio Liuzzi

Vitantonio Liuzzi lidera Scott Speed, Scuderia Toro Rosso STR01-Cosworth Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 2005-2011

Vitantonio Liuzzi brilhou nas categorias de base, mas não conseguiu repetir o sucesso na F1. Com apoio da Red Bull, dominou a F3000 em 2004 pela equipe de Christian Horner, vencendo sete das dez corridas. Seu talento já havia chamado atenção anos antes, quando, aos 19 anos, derrotou Michael Schumacher em uma corrida de kart e, pouco depois, testou um carro de F1 da Williams.

Em 2005, fez quatro corridas pela Red Bull, o que abriu caminho para uma vaga fixa na Toro Rosso em 2006. Rápido, mas propenso a erros, foi criticado por seu estilo de pilotagem agressivo e até por sua imagem descontraída, que seguia a identidade de marketing da Red Bull. Em 2007, com rumores de mudança na equipe, foi substituído por Sebastian Vettel para a temporada seguinte.

Após 18 meses fora da F1, retornou em 2009 pela Force India, substituindo Giancarlo Fisichella. Em 2011, perdeu a chance de correr na Renault no lugar de Kubica e acabou na Hispania, onde teve sua última temporada na categoria. Depois, competiu em diversas categorias e atuou como comissário da FIA.

Scott Speed

Scott Speed, Toro Rosso STR02-Ferrari Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

F1 2006-2007

Pouco lembrado na história da F1, Scott Speed surgiu de um plano inicial da Red Bull de criar uma equipe americana para expandir sua marca nos EUA. Como parte dessa estratégia, a empresa lançou o programa "Red Bull Driver Search", que descobriu talentos como Speed, AJ Allmendinger e Ryan Hunter-Reay.

A Red Bull financiou sua participação na F3 britânica em 2003, mas ele teve a temporada interrompida por uma colite ulcerativa, doença que o acompanharia ao longo da carreira. Ainda assim, seguiu para a GP2 e, em 2006, garantiu um lugar na Toro Rosso ao lado de Vitantonio Liuzzi.

A falta de competitividade da equipe minou sua motivação, algo que ficou evidente no GP da Europa de 2007. Após um acidente na chuva, Speed discutiu com o chefe da equipe, Franz Tost, e ameaçou revidar caso fosse tocado novamente. Pouco depois, foi substituído por Sebastian Vettel.

Fora da F1, Mateschitz tentou alavancar sua carreira na NASCAR, mas a parceria terminou em 2010 com uma disputa contratual nos tribunais. Desde então, Speed tem competido em rallycross, com uma breve passagem pela Fórmula E.

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, vencedor da corrida, Red Bull Racing em parc ferme Foto de: Daniel Kalisz

F1 2007-2022

Antes da ascensão de Max Verstappen, Sebastian Vettel foi o piloto mais bem-sucedido da Red Bull. Descoberto ainda no kart, venceu o campeonato ADAC de Fórmula BMW em 2005 e, no ano seguinte, foi vice-campeão na Euro F3 enquanto atuava como piloto de testes da BMW Sauber. Em 2007, liderava a Fórmula Renault 3.5 quando foi chamado para substituir Robert Kubica no GP dos EUA, tornando-se o piloto mais jovem a marcar pontos na F1.

Pouco depois, foi transferido para a Toro Rosso e, em 2008, brilhou ao vencer o GP da Itália na chuva, largando da pole position. Sua performance garantiu a promoção à Red Bull em 2009, onde conquistou quatro títulos consecutivos entre 2010 e 2013, quebrando diversos recordes.

Em 2014, com um carro híbrido Renault pouco confiável e superado por Daniel Ricciardo, Vettel foi para a Ferrari. Após bons anos, enfrentou dificuldades em 2019 diante da chegada de Charles Leclerc e acabou dispensado por telefone durante a pandemia de 2020.

Na Aston Martin, seu ativismo ambiental gerou atritos com o dono da equipe, Lawrence Stroll. Sem grandes resultados, Vettel se despediu da F1 no final de 2022.

Sebastien Buemi

Sebastien Buemi, Ferrari STR5 da Toro Rosso Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 2009-2011

O suíço Sébastien Buemi inicialmente estava atrás de Michael Ammermüller no programa da Red Bull, mas ganhou destaque ao substituí-lo na GP2 em 2007, após uma lesão do alemão. Ammermüller retornou, mas não pontuou e acabou dispensado, deixando o caminho livre para Buemi.

Piloto de testes da Toro Rosso em 2008, Buemi assumiu um assento titular no ano seguinte, substituindo Sebastian Vettel. Estreou bem, superando o pressionado Sébastien Bourdais e marcando pontos na abertura da temporada, mas seu melhor resultado no ano foi um sétimo lugar em Melbourne.

Sem grandes destaques em 2010 e 2011, Buemi se tornou um "meme" quando as rodas dianteiras de seu carro se soltaram simultaneamente no GP da China de 2010. Após três temporadas sem convencer Helmut Marko, perdeu o assento titular e virou piloto de testes e reserva da Red Bull, cargo que ocupa até hoje.

Fora da F1, brilhou no WEC com a Toyota, conquistando o título em 2014, 2022 e 2023, além de vencer as 24 Horas de Le Mans quatro vezes. Também teve uma carreira bem-sucedida na Fórmula E, onde foi campeão em 2015-16.

Jaime Alguersuari

Jaime Alguersuari, Toro Rosso, com Sergio Perez, Sauber Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 2009-2011

Campeão britânico de F3 em 2008, derrotando nomes como Sergio Pérez e Brendon Hartley, Jaime Alguersuari teve uma ascensão meteórica. Em 2009, Helmut Marko fez uma grande reformulação na Toro Rosso, tirando Hartley do posto de piloto de testes e dispensando Sébastien Bourdais. Assim, aos 19 anos e quatro meses, Alguersuari tornou-se o piloto mais jovem a estrear na F1, no GP da Hungria.

Sem pontos em 2009 e somando apenas cinco em 2010, melhorou em 2011, mas não o suficiente para convencer Marko. No fim do ano, ele e Sebastien Buemi foram dispensados.

Após um breve retorno ao kart, tentou a sorte na Fórmula E antes de encerrar a carreira de piloto em 2015. Desde então, dedica-se à música como DJ Squire. Em 2021, voltou ao kart e revelou ter passado por terapia para superar o que chamou de "trauma" dos anos na F1, admitindo que, na época, era "cheio de ego e espinhoso".

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, 2ª posição, no pódio com seu troféu e champanhe Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

F1 2011-2024

Quando Helmut Marko anunciou a chegada de Daniel Ricciardo como piloto de testes da Toro Rosso em 2011, já estava claro que Sebastien Buemi e Jaime Alguersuari estavam com os dias contados na equipe.

Contratado pela Red Bull em 2008, Ricciardo venceu a Fórmula Renault Eurocup e depois conquistou o título da F3 britânica em 2009. Foi vice-campeão da Fórmula Renault 3.5 no ano seguinte, seguindo o roteiro ideal para um jovem talento do programa.

No meio de 2011, a Red Bull financiou sua estreia na HRT, preparando seu caminho para a Toro Rosso em 2012. Após temporadas medianas, foi promovido à Red Bull em 2014 e superou Sebastian Vettel, vencendo três corridas com um carro limitado.

Apesar do bom desempenho, a chegada de Max Verstappen em 2016 mudou o cenário. Sentindo-se preterido, Ricciardo saiu para a Renault em 2019, em um movimento criticado como uma decisão financeira. Seguiu para a McLaren em 2021, onde conquistou uma única vitória antes de ser dispensado.

Com a imagem desgastada na pista, mas revitalizada pelo sucesso da série "Drive to Survive", ele voltou à AlphaTauri (depois RB) em 2023, na esperança de um retorno à Red Bull. No entanto, sem espaço na equipe principal, acabou ficando sem vaga para 2025.

Agora, ele desfruta de um período longe das corridas.

Jean-Eric Vergne

Jean-Eric Vergne, Toro Rosso STR8 Foto de: Motorsport Images

F1 2012-2014

Campeão da F3 britânica em 2010 e vice-campeão da Fórmula Renault 3.5 em 2011, Jean-Eric Vergne subiu rapidamente na hierarquia da Red Bull após a dispensa de Brendon Hartley do programa júnior.

Promovido à Toro Rosso em 2012, enfrentou dificuldades com um carro pouco competitivo e, como outros talentos do programa, teve dificuldades para se motivar. Ele mesmo admitiu que correr sem perspectivas de vitória ou pódios era um desafio mental.

Após três temporadas sem conquistar uma promoção para a Red Bull – perdendo a vaga para Daniil Kvyat em 2015 –, Vergne foi dispensado. Sem opções na F1, assumiu um papel de piloto de testes na Ferrari, mas nunca conseguiu uma oportunidade de corrida.

Foi na Fórmula E que ele encontrou seu verdadeiro espaço, tornando-se bicampeão da categoria e consolidando-se como um dos melhores pilotos do grid. Além disso, participou de competições de resistência no WEC e ELMS.

Daniil Kvyat

Daniil Kvyat, Red Bull Racing, segundo lugar Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 2014- 2020

Outro campeão múltiplo de kart que se adaptou rapidamente aos monopostos, Daniil Kvyat venceu a Fórmula Renault 2.0 Alps e a GP3 Series em 2012-13. Parte da geração de pilotos que chegou à F1 antes dos 20 anos, estreou na Toro Rosso em 2014.

Desde o início, enfrentou desafios, especialmente por conta do novo regulamento híbrido, que exigia um peso mínimo rigoroso – um problema agravado por sua altura. Ainda assim, se saiu bem o suficiente para ser promovido à Red Bull em 2015.

No entanto, sob pressão, cometeu erros graves, ganhando o apelido de "torpedo". Após dois incidentes seguidos com Sebastian Vettel, especialmente no GP da Rússia, foi rebaixado de volta à Toro Rosso antes do GP da Espanha de 2016. Para piorar, seu substituto, Max Verstappen, venceu essa mesma corrida.

A partir daí, sua carreira nunca se recuperou totalmente. Kvyat foi substituído por Pierre Gasly no final de 2017, passou um ano na Ferrari como piloto de simulador e foi chamado de volta à Toro Rosso em 2019. Porém, foi preterido em favor de Alex Albon para um retorno à Red Bull e, ao fim de 2020, perdeu sua vaga definitivamente para Yuki Tsunoda.

Desde então, tem competido no WEC e explorado oportunidades nos EUA.

Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, comemora no pódio Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

F1 2015 até o presente

Não se pode dizer que a Red Bull tenha apoiado Max Verstappen desde os estágios iniciais de sua carreira, como fez com outros pilotos - a empresa entrou em cena para derrotar Toto Wolff, da Mercedes, em uma guerra de ofertas no meio da temporada de F3 do jovem em 2014 -, mas está determinada a mantê-lo.

Na época, a campanha da Red Bull na F1 estava em desordem, enquanto a Mercedes era totalmente dominante. Mas Helmut Marko foi capaz de oferecer algo que Wolff não podia: um caminho rápido para a F1.

Poucos dias depois de assinar com a Red Bull, Verstappen foi anunciado como piloto de testes da Toro Rosso - e a vaga na corrida veio em seguida. Max fez sua parte se destacando, enquanto nos bastidores a "Equipe Verstappen" sempre garantiu que seu homem tivesse prioridade em todos os negócios.

Isso nem sempre levou a relacionamentos harmoniosos com os companheiros de equipe, mas, por outro lado, o hábito de Max de destruí-los na pista também não.

Max está agora defenderá seu quinto campeonato mundial em 2025.

Carlos Sainz

Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso STR11 Foto de: Red Bull Content Pool

F1 2015-atual

Contratado para o programa de jovens pilotos da Red Bull desde seus primeiros dias na Fórmula BMW, em 2010, Sainz foi promovido à F1 com a Toro Rosso ao lado de Verstappen em 2015, depois de vencer o campeonato de Fórmula Renault 3.5. A presença de dois pilotos com pais corredores altamente competitivos nunca foi motivo de relações harmoniosas, e a família Sainz logo ficou desconcertada com o que eles acreditavam ser o tratamento preferencial dado a Max.

Também houve fúria quando Max foi promovido para a equipe principal da Red Bull no início de 2016 e Carlos foi deixado em um padrão de espera.

Em meados de 2017, Sainz estava destacando publicamente o fato de que, para a maioria dos pilotos da Toro Rosso, eram três temporadas e depois a saída. Ele, então, tirou a decisão das mãos da Red Bull ao assinar com a Renault e sair.

Ele fez apenas uma temporada completa com a Renault antes de ir para a McLaren, mas foi durante um período de quatro temporadas na Ferrari que ele finalmente se tornou um vencedor de um GP.

Brendon Hartley

Brendon Hartley, da Scuderia Toro Rosso, e Pierre Gasly, da Scuderia Toro Rosso, preparam-se para a foto do grid de fim de ano Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

F1 2017-2018

A carreira do neozelandês Brendon Hartley na Red Bull é uma saga peculiar. Aos 15 anos, depois de vencer a Toyota Racing Series, ele e seu pai conseguiram obter o endereço de e-mail de Helmut Marko e lhe pediram um patrocínio. O enorme cabelo loiro de Hartley e seu estilo "sk8r boi" o tornaram perfeito para a Red Bull.

A Europa acenou e Hartley inicialmente recompensou a fé da Red Bull mostrando bons resultados na Fórmula Renault 2.0 e na F3 britânica, mas perdeu completamente o ímpeto na Fórmula Renault 3.5 em 2009 e 2010. A pressão de correr tanto na FR 3.5 quanto na Euro F3, enquanto participava de GPs como piloto de testes da Toro Rosso, tornou-se excessiva.

Expulso do programa da Red Bull, Hartley reconstruiu sua trajetória em carros esportivos - além de uma função de simulador na Mercedes - e venceu Le Mans duas vezes com a Porsche. Em 2017, quando a Porsche anunciou sua retirada do WEC, Hartley sentiu que era o momento certo para tentar a F1 novamente - e Marko não só atendeu ao telefonema, como também disse sim.

É verdade que as opções da Red Bull/Toro Rosso para 2018 estavam um pouco reduzidas devido à saída inesperada de Carlos Sainz. Hartley substituiu Sainz nas últimas quatro etapas de 2017 e teve uma temporada completa em 2018, mas nunca pareceu confortável no carro e foi superado pelo companheiro de equipe Pierre Gasly.

Hartley chegou ao fim na Fórmula 1, mas mais três vitórias em Le Mans - com a Toyota - estão em seu futuro. Agora, ele está correndo em um Cadillac dirigido por Wayne Taylor na IMSA.

Pierre Gasly

Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

F1 2017-atual

Outro piloto que pode ter sido promovido cedo demais, Pierre Gasly já era campeão da Fórmula Renault 2.0 quando se juntou à família Red Bull aos 18 anos e terminou como vice-campeão de Carlos Sainz no campeonato FR 3.5 de 2014. O título da GP2 veio em seguida, em 2016, mas, sem uma vaga na F1 imediatamente disponível, a Red Bull o colocou na Super Formula para 2017.

Gasly estava bem cotado para vencer esse campeonato quando a Red Bull teve uma de suas reviravoltas de verão e decidiu tirar Daniil Kvyat da Toro Rosso - a ponto de Kvyat ter sido brevemente convidado a voltar para a rodada dos EUA, enquanto Gasly voltou para o Japão.

A saída repentina de Daniel Ricciardo para a Renault no final de 2018 criou uma vaga na equipe principal, mas Gasly teve dificuldades para lidar com a pressão e achou o carro um problema. Ele foi rebaixado de volta para a equipe júnior antes do final de 2019 em circunstâncias bastante cruéis - durante sua primeira semana de volta à Toro Rosso, na Bélgica, seu amigo de infância Anthoine Hubert morreu durante a corrida de F2.

Embora Gasly tenha aproveitado o momento para obter uma vitória surpreendente (mas totalmente merecida) no GP da Itália em 2020, ficou cada vez mais claro para ele que não estava na disputa por nenhuma vaga futura na Red Bull, então ele partiu para a Alpine no final de 2022.

Alex Albon

Alexander Albon, Red Bull Racing Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images

F1 2019-atual

Poucos pilotos resumem melhor a natureza muitas vezes caprichosa do programa de pilotos juniores da Red Bull do que Alex Albon. Ele esteve nele por pouco tempo - depois de obter resultados respeitáveis nos karts, ele se juntou ao programa em 2012, seu primeiro ano no automobilismo, mas teve dificuldades na Fórmula Renault 2.0 Alps e na Eurocup FR2.0.

No final daquela temporada, ele recebeu a ligação do Dr. Marko informando que não faria mais parte do programa. Com apenas 18 anos, ele teria que se virar de outra forma.

De forma notável, ele conseguiu, chegando à F2, onde fez parte da famosa "Classe de 2018", terminando em terceiro lugar, atrás de George Russell e Lando Norris. Como a Toro Rosso estava com falta de talentos e o pipeline de pilotos da Red Bull parecia estar bloqueado, conforme detalhado acima, o telefone de Albon tocou para anunciar uma chamada de Marko - pouco depois de Alex ter assinado para correr na Fórmula E.

Albon decidiu não entrar no mundo dos milk floats glorificados e agarrou sua oportunidade na F1, mas seria uma experiência contundente - promovido à equipe principal quando Pierre Gasly foi mandado para o outro lado, depois rebaixado a piloto de testes no final de 2020, quando a Red Bull decidiu que um candidato mais experiente e com uma pele mais dura era a resposta para seu problema de encontrar um parceiro para Max Verstappen.

Ele também recebeu uma chance de dirigir no DTM, mas, no final de 2021, chegou a um acordo no qual poderia correr pela Williams na F1, mantendo laços publicamente não especificados com a Red Bull.

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, equipe RB F1 do aplicativo Visa Cash Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

F1 2021-presente

A parceria da Honda com a Red Bull, anunciada em meados de 2018, tornou politicamente conveniente adicionar um piloto japonês ao programa de jovens pilotos da Red Bull, e Yuki Tsunoda era o candidato óbvio. Isso permitiu seu progresso da F4 japonesa para a FIA F3 na temporada de 2019 e, apesar de uma temporada de F2 ocasionalmente frustrante em 2020, na qual terminou em terceiro lugar, ele foi promovido para a AlphaTauri em 2021.

Helmut Marko supostamente continua sendo um fã, mas a causa de Tsunoda não foi ajudada por questões sobre seu condicionamento físico, consistência e temperamento. Ele trabalhou neles, mas, ao que parece, não o suficiente para merecer ser promovido no mundo.

Depois de uma quarta temporada sem precedentes na segunda equipe da Red Bull, ele foi ultrapassado por Liam Lawson na promoção. Considerando que a Honda não será mais a parceira de motores da equipe a partir do final desta temporada, é hora de fazer ou desfazer.

