Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto da Toro Rosso, Jaime Alguersuari 'rasgou elogios' ao seu companheiro entre 2009 e 2011 no 'time B' da Red Bull na Fórmula 1, o suíço Sébastien Buemi. "É minha visão pessoal com base em estatísticas e fatos", explicou o espanhol.

“Onze (doze, na verdade) anos atrás, estávamos tomando café da manhã e nos disseram que seríamos substituídos na Toro Rosso, porque não éramos vencedores”, revelou Alguersuari em seu perfil no Twitter.

“[Mas] vamos, por favor, me esquecer por um segundo... Mas Sébastien Buemi, meu ex-companheiro de equipe na F1, continua somando vitórias e troféus", continuou Alguersuari sobre o piloto da Suíça.

“Esqueci quantos títulos mundiais ele já conquistou e não estou apenas feliz e orgulhoso por ele, mas, com o passar do tempo, percebi quantas vitórias e talvez títulos ele teria conquistado com a Red Bull na F1”, completou o espanhol.

Após passar pela Toro Rosso na F1, Buemi foi para a Fórmula E e conquistou o título da categoria elétrica na temporada 2015/16. Além disso, o suíço é três vezes vencedor do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) pela Toyota, conquistando quatro 24 Horas de Le Mans.

Galvão Bueno tem projeto para voltar a narrar F1; saiba mais no vídeo:

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: