Lars Stegelmann é o novo diretor comercial da Motorsport Network

Miami, 13 de abril de 2021 - A Motorsport Network contratou Lars Stegelmann, um especialista em vendas, comunicação e marketing com experiência internacional.

Lars Stegelmann assumiu a função de diretor comercial da Motorsport Network e agora é responsável pela divisão comercial global da empresa líder de mídia digital em automobilismo. Nos últimos seis anos, Lars desenvolveu com sucesso a unidade comercial internacional da Nielsen Sports & Entertainment, líder de mercado global para avaliação de mídia esportiva, inteligência de dados e consultoria de pesquisa.

Stegelmann tem mais de 14 anos de experiência comercial de alto nível. Durante este período, ele trabalhou para a Copa do Mundo da FIFA 2010 na África do Sul e para a federação europeia de futebol, a UEFA.

No automobilismo, Stegelmann ganhou experiência na Fórmula E, desenvolvendo o conceito comercial para a pioneira categoria de corridas sustentáveis. Ele então aconselhou muitas empresas e organizações em sua função de especialista comercial na Nielsen Sports. Antes disso, trabalhou para as consultorias internacionais Roland Berger e PricewaterhouseCoopers por mais de sete anos.

Oliver Ciesla, COO Motorsport Network: “Lars já trabalhou na Suíça, Polônia, Ucrânia, Grã-Bretanha, Bélgica, África do Sul e Alemanha e, além de sua extensa rede internacional, também tem um grande conhecimento da indústria de publicidade, mídia e agências. Estou ansioso para trabalhar com Lars e tenho certeza de que, com sua experiência, agora encontraremos ainda mais parceiros para nossos canais digitais de amplo alcance."

Lars é responsável pelas atividades comerciais globais, opera principalmente no escritório alemão em Munique e expandirá os negócios junto com as equipes comerciais globais. As plataformas digitais da Motorsport Network incluem Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Autosport.com e Formel1.de, bem como as marcas Motor1.com e InsideEVs no setor automotivo.

Lars Stegelmann, CCO Motorsport Network: “A Motorsport Network tornou-se rapidamente a plataforma digital mais importante do automobilismo. O interesse dos fãs no automobilismo e no setor automotivo continua alto e oferece excelentes oportunidades de expansão. Tenho certeza de que muitas marcas e anunciantes encontrarão muito interesse nas soluções complementares da rede para posicionamento e desenvolvimento de marca no ambiente dos grupos-alvo do automobilismo e do setor automotivo. Estou ansioso para fazer minha contribuição para o desenvolvimento internacional da rede, seus parceiros e clientes."