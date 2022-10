Carregar reprodutor de áudio

As atividades de pista do FIA Motorsport Games tiveram início nesta sexta-feira (28), no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, na França, e um dos nomes mais promissor do automobilismo nacional, Pedro Clerot, colocou-se como um dos destaques da categoria Fórmula 4, depois de finalizar o último treino livre na quarta posição.

“No primeiro treino, o carro apresentou um problema no câmbio, mas felizmente conseguimos resolver, tanto que no segundo treino me coloquei em quarto. Acredito que o fim de semana promete. Temos a classificação amanhã e ela deve ser bem competitiva”, diz Clerot, líder da F4 Brasil e selecionado pela CBA para compor a delegação nacional no torneio.

“Nunca tinha acelerado em Paul Ricard, então o segundo treino foi quando eu realmente andei na pista e fiquei contente por ter me colocado em uma posição competitiva, próximo do líder da sessão. Além disso, o carro é bem mais pesado do que o F4 que estou acostumado, cerca de 100 kg a mais, o que proporciona um maior desafio”, comenta Clerot.

As atividades de pista do FIA Motorsport Games retomam neste sábado (29), sendo a classificação da Fórmula 4 às 5h no horário de Brasília.

