Carregar reprodutor de áudio

A jornada da dupla brasileira formada por pai e filho, Adalberto e Bruno Baptista terminou neste sábado em Paul Ricard com a sensação de que a medalha poderia voltar no peito para São Paulo.

Depois de uma quebra de câmbio na corrida classificatória da manhã na França, o bólido #44 verde e amarelo perdeu posições para a corrida decisiva valendo a medalha no FIA Motorsport Games e partiu em busca do pódio da oitava posição.

Bruno Baptista foi o responsável por largar com a máquina brasileira e mostrou o motivo de ser um dos principais nomes da Stock Car.

Com uma largada espetacular, Bruno pulou de P8 para P4 na primeira curva, ainda dentro da primeira volta assumiu a terceira posição, colocando o Brasil em posição de medalha dentro de seu stint.

Com a máquina alemã segurando Bruno, o carro Ucraniano chegou na disputa, trazendo junto com eles o bólido taiwanês. O Brasil chegou a perder a terceira posição para o Aston Martin preparado para os ucranianos, mas recuperou quando conseguiu passar a Mercedes alemã.

Com 25 restantes de bateria e na quarta posição, Bruno trouxe o #44 para serviço de box e entregou o comando da máquina brasileira para seu pai, Adalberto Baptista.

Adalberto se manteve no top 5 da prova até os 10 minutos finais, quando após uma disputa intensa que envolveu 4 carros.

Nos 5 minutos finais, o safety car foi acionado e Adalberto, que era oitavo colocado no momento da entrada do carro de segurança, manteve a posição até a bandeira quadriculada.

"Na primeira corrida tivemos problema no câmbio, que nos fez abandonar e largar a final ainda mais do fundo do pelotão", comentou Bruno. "Foi um verdadeiro milagre pular para a terceira posição logo na largada".

"O carro alemão nos segurou muito e o nosso carro está difícil de guiar, muito dianteiro. Perdemos tempo atrás dele e só consegui passar umas quatro voltas depois, o que nos deixou próximo dos caras que estavam atrás. Amanhã a parada é mais dura, muitos pilotos experientes aqui no automobilismo europeu".

"Correr junto com meu pai foi muito bom, vou guardar esses momentos pela vida toda! Vou aproveitar a companhia dele, brincar um pouco com os errinhos que ele cometeu, mas foi muito bem para o primeiro contato com o carro e com a pista".

"Muito feliz em ter tido essa oportunidade de representar o Brasil no FIA Motorsport Games e ainda mais dividir a pilotagem com meu filho", disse Adalberto.

"Como piloto foi uma experiência muito boa, conhecer uma pista nova, das mais tradicionais do automobilismo europeu, competir em um carro diferente e também como pai em poder dividir isso com meu filho, que divide essa paixão pela velocidade que eu tenho. Agora tiro o macacão e visto o uniforme de fã e pai de piloto para torcer pelo Bruno na GT Sprint amanhã".

A Mercedes AMG GT3 #44 preparada pela Akkodis ASP volta ao asfalto nas mãos de Bruno Baptista, para a disputa da GT Sprint, modalidade das corridas curtas no FIA Motorsport Games. A corrida decisiva tem transmissão do Sportv3 a partir das 11h30 do domingo.

Programação:

Domingo, 30 de outubro:

4h30 – Treino livre 1 (GT Sprint)

6h20 – Treino livre 2 (GT Sprint)

8h10 – Classificação (GT Sprint)

11h30 – Corrida das Medalhas (GT Sprint)

SEXTA-LIVRE: Russell lidera 6ª feira marcada por BATIDA de Leclerc e bastidores APIMENTADOS no México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: