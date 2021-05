Gabriel Fonseca disputa etapa de Road America da Fórmula 4 US em busca do primeiro pódio na competição

Neste final de semana, Gabriel Fonseca participa da segunda etapa da Fórmula 4 US, no circuito de Road America. O piloto de apenas 18 anos faz sua primeira temporada completa no exterior, pela Kiwi Motorsport.

Em 2020 Gabriel participou de duas etapas do West Coast Winter Series de F4 US, mas devido a pandemia de covid-19 teve que voltar ao Brasil. Ainda em 2020 foi vice-campeão da Fórmula Delta, conquistando 8 pódios e duas vitórias na temporada.

No kart, o piloto acumula vitórias em campeonatos de primeira linha, como o Paulista, além de um top 5 no Brasileiro. A etapa de Road America é segunda das seis etapas programadas para 2021, a F4 US ainda passará por Mid-Ohio, Brainerd, Virginia e Austin.

Durante todos os finais de semana, são disputadas 3 corridas, o grid da primeira prova é definido por um treino classificatório. Nas provas seguintes os grids são formados conforme a melhor volta de cada piloto na corrida anterior.

Os competidores podem inclusive parar a qualquer momento da corrida para trocar pneus. Na primeira etapa do campeonato, em Road Atlanta, Fonseca finalizou todas as provas no top 10, com dois sétimos e um décimo lugar.

Ele ocupa a oitava posição no campeonato, que conta com a Honda como patrocinadora principal e confere ao vencedor 12 pontos na contagem da FIA para concessão da superlicença. O campeão conquista ainda uma bolsa para subir para a Fórmula Regional Americas na temporada seguinte.

O cronograma da etapa de Road America prevê treinos opcionais na sexta-feira, um treino livre e o quali no sábado. No domingo acontecem duas corridas de 30 minutos mais uma volta e, na segunda-feira, a corrida final, também com meia hora de duração. As provas são exibidas pelo aplicativo oficial da F4 US.

“Chego muito animado para esta etapa em Road America. Em Atlanta, onde eu nunca havia andado, consegui me manter sempre no top10 e em vários momentos entre os cinco melhores. Realizamos um teste em Blackhawk Farms Raceway na segunda-feira e acho que chegaremos bem preparados para as corridas", afirmou Gabriel Fonseca.

Gabriel Fonseca 1 / 3 Foto de: Ferrari Promo Gabriel Fonseca 2 / 3 Foto de: Ferrari Promo Gabriel Fonseca 3 / 3 Foto de: Ferrari Promo