Motorsport Network contrata Juan Pablo Montoya para Motorsport.tv

Londres, 27 de maio de 2021: A Motorsport Network anunciou hoje que contratou Juan Pablo Montoya, lendário ex-piloto de Fórmula 1 e atual competidor de carros esportivos e IndyCar, que estará regularmente na plataforma Motorsport.tv e no Motorsport.tv Live, seu canal de notícias de automobilismo ao vivo.

Montoya contribuirá com suas opiniões e percepções para os segmentos de notícias da Motorsport.tv e trabalhará com a equipe criativa da Motorsport.tv em documentários de heróis a serem transmitidos no canal, como parte de uma parceria mais ampla com a Motorsport Network em todas as publicações da empresa, jogos e merchandise.

Além dessas funções, Montoya será o Grand Marshal da Motorsport Network para competições de eSports de alto nível para continuar a aumentar o vínculo entre os esportes a motor e a comunidade de games e aumentar a associação com a Motorsport Games Inc (NASDQ: MSGM). Ele também será incluído na nova linha de roupas da Motorsport Network, a Motorsport Collection.

Um dos objetivos da parceria entre a Motorsport Network e a Montoya é ajudar o público mais velho a se envolver com alguns dos elementos mais jovens e novos do automobilismo, como esportes eletrônicos e games, por meio de uma personalidade icônica que eles conhecem. Os paralelos de trazer um piloto estabelecido para esta nova era do automobilismo refletem a ambição atual do automobilismo em todo o mundo em tentar modernizar o esporte, respeitando sua história.

A Motorsport Network se esforça em cada uma de suas divisões de negócios para reunir fãs antigos e novos e para tornar o esporte mais acessível a uma base mais ampla. Esta nova parceria apenas fortalecerá a mensagem que a Motorsport Network está transmitindo aos seus 56 milhões de usuários mensais.

Juan Pablo Montoya disse: “Trabalhar com a Motorsport Network e transmitir minhas opiniões na plataforma Motorsport.tv Live é um conceito empolgante para mim e um projeto pelo qual estou ansioso. Com a Motorsport Network, já temos alguns projetos divertidos em andamento e vamos criar um conteúdo que acho que muita gente vai gostar. O automobilismo é para todos e para alcançar o público que me conhece da Fórmula 1 e apresentá-los a novos aspectos do automobilismo, acho que será uma ótima maneira de continuar a contar histórias em torno do esporte.”

Simon Danker, CEO da Motorsport.tv disse: “Mal podemos esperar para começar a colaborar com Juan Pablo, tanto como apresentador no Motorsport.tv Live quanto no desenvolvimento de uma nova programação para o serviço OTT. Na Motorsport.tv, queremos oferecer aos fãs uma visão privilegiada do que é necessário para competir em categorias. O sucesso de Juan Pablo além da Fórmula 1 significa que ele pode trazer isso para a vida conosco de uma forma que poucos conseguem.”

James Allen, presidente da Motorsport Network disse: “Como o conheço há quase 20 anos, tenho muito respeito por Juan Pablo, sua adaptabilidade como piloto e sua enorme personalidade. A sua marca pessoal e arrogância são bem reconhecidas na comunidade do esporte a motor, por isso fez todo o sentido trazê-lo a bordo enquanto conduzimos a nossa oferta de notícias ao vivo e construímos mais conteúdo orientado para a personalidade. Ele vai trazer uma grande dinâmica não só para a Motorsport.tv, mas também para o Motorsport Games, Motorsport.tv Live e Motorsport Collection. Estou realmente ansioso para trabalhar com ele em todos os elementos do negócio.”