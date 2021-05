Motorsport Network anuncia Simon Danker como novo CEO da Motorsport.tv

Londres, 12 de maio de 2021: A Motorsport Network reforçou seu compromisso com sua oferta direta ao consumidor, recrutando o experiente profissional Simon Danker para liderar as próximas etapas de crescimento de sua plataforma Motorsport.tv.

Como CEO da Motorsport.tv, Simon aproveitará sua experiência no gerenciamento de serviços de streaming e no crescimento comercial e de público. Simon passou vários anos trabalhando com a NFL e Overtier para lançar a estratégia de crescimento comercial para NFL Game Pass. Antes disso, Simon foi o comandante do Eurosport Player no Reino Unido e Alemanha, relançando o serviço de assinatura e trazendo marcas como MotoGP, Cycling Grand Tours e Bundesliga para fãs apaixonados. Simon também fundou uma empresa de consultoria para apoiar as principais ligas esportivas e emissoras.

Durante seu tempo na BBC Studios, Simon foi parte integrante do lançamento das parcerias globais da BBC com a Netflix, Apple e YouTube, supervisionando o crescimento transformador. Simon também foi responsável pelos negócios diretos ao consumidor da BBC Studios, liderando as áreas comercial, de produtos, marketing e editorial.

Simon tem um conjunto de habilidades comprovadas em estratégias de crescimento para empresas de mídia e esportes. Por meio do desenvolvimento de uma proposta clara de público, aquisição de assinantes e negociações de parceria, Simon tem gerado lucro e crescimento de clientes consistentemente.

O papel na Motorsport Network verá Simon liderar a equipe da Motorsport.tv, conduzindo os objetivos gerais do negócio através do público e crescimento de assinantes, desenvolvendo relacionamentos com novos e existentes parceiros comerciais e categorias, crescendo e retendo um público. Ele será responsável por expandir a oferta da Motorsport.tv adicionando direitos e otimizando a oferta do público para oferecer novos assinantes.

Ele também supervisionará o primeiro canal de notícias de automobilismo ao vivo do mundo, o Motorsport.tv Live, lançado em abril deste ano.

James Allen, presidente da Motorsport Network, disse: “Estamos muito orgulhosos de ter atraído um profissional do calibre de Simon para liderar o negócio da Motorsport.tv na próxima fase de seu crescimento. O perfil, experiência e personalidade de Simon são exatamente o que estávamos procurando neste recrutamento extremamente importante. O espaço da mídia de transmissão está entrando em um momento de interrupções sem precedentes e há oportunidades incríveis nos próximos anos, particularmente na arena do automobilismo onde operamos. Simon se certificará de que maximizamos essas oportunidades.”

Simon Danker, CEO da Motorsport.tv, disse: “Estou muito satisfeito por me juntar à talentosa equipe da Motorsport Network no que promete ser um momento verdadeiramente emocionante para os negócios. Com o conteúdo da Motorsport Network alcançando mais de 56 milhões de fãs apaixonados pelo automobilismo todos os meses, o Motorsport.tv agora oferece um lar para aqueles fãs que desejam notícias diárias do automobilismo, séries de corrida ao vivo ou a crescente escolha de conteúdo sob demanda, com muito mais por vir.”