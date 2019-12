InsideEVs ganha edição Brasil com foco em elétricos e soluções de mobilidade

A Motorsport Network Brazil anuncia o lançamento do InsideEVs Brasil, plataforma global dedicada a veículos eletrificados e soluções de mobilidade sustentável. O novo site faz parte do vertical de eletrificação EV Network, presidida por Alejandro Agag, que é Chairman da Fórmula E.

De patinetes a caminhões, a eletrificação afeta todos os modais de transporte e está mudando a maneira como entendemos a mobilidade em uma perspectiva de emissões zero. O mundo inteiro já fala sobre carros elétricos, mas a necessidade de entendê-los continua a crescer.

Para atender à crescente demanda, chega ao Brasil o InsideEVs. Com o know-how do nosso time global de especialistas, a edição brasileira terá foco em produtos, serviços e soluções para o mercado nacional.

Além das notícias

Dizer que o carro do futuro será elétrico não é de todo óbvio. Se o carro do futuro tiver zero emissões, o de hoje (ou amanhã) poderá atuar como uma "ponte" tecnológica. Também porque a "tecnologia certa" para as necessidades de mobilidade de todos ainda não está definida, e para optar por comprar um híbrido ou elétrico plug-in (para não mencionar as pilhas a hidrogênio), é necessário primeiro entender mais do assunto.

Nosso objetivo com a InsideEVs Brasil é justamente disseminar, aprofundar as notícias e dissipar os demais clichês que circulam quando se trata de carros elétricos ou eletrificados. A abordagem da eletrificação será sem preconceitos e visa a maior compreensão das tecnologias.

Um outro olhar

Sabemos que avaliar um carro eletrificado exige responder novas perguntas e não apenas o simples confronto com um veículo a combustão. As novas tecnologias precisam ser explicadas e entendidas. Você sabe responder se é seguro recarregar um carro elétrico em um ponto de recarga a céu aberto em um dia de chuva? No InsideEVs abordaremos desde temas básicos a mais complexos, como o sistema de gerenciamento de um conjunto de dois, três ou quatro motores elétricos trabalhando simultaneamente em um carro.

EV Network

Vertical dedicada a eletrificação, contempla as edições do InsideEVs nos Estados Unidos, França, Itália e agora Brasil. Também faz parte o primeiro site de classificados para veículos eletrificados do mundo, o MyEV.com, em operação para todo o mercado norte-americano.

Plataforma InsideEVs.com e Motor1.com

O novo InsideEVs Brasil é baseado na mesma plataforma tecnológica do Motor1.com e organiza o conteúdo em seções com a mesma facilidade de navegação em todos os dispositivos.

Seja bem-vindo a este novo mundo. Seja bem-vindo ao InsideEVs Brasil.