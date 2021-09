Neste fim de semana a Iveco Usual Racing enfrenta o desafio da etapa dupla em Curitiba. Será uma maratona com quatro provas em dois dias e a expectativa é de que a equipe esteja ainda mais forte na briga pelo título e que conquiste a segunda vitória do ano.

Felip Giaffone é o terceiro colocado na competição, o piloto do caminhão #4 segue na briga pelo título e conquistou dois top-10 na etapa de Tarumã.

“Nós fizemos um trabalho no dinamômetro antes de vir para Curitiba para tentar melhorar o desempenho, então o emprenho da equipe junto com a Iveco está sendo grande para que possamos ganhar terreno nessa segunda fase do campeonato", disse Giaffone.

Valmir Benavides, o Hisgué, ocupa a oitava colocação geral e tenta em Curitiba subir ao pódio pela primeira vez na temporada.

Djalma Pivetta vem em ascensão na Copa Truck, o piloto do bruto #21 conquistou dois pódios nas duas últimas etapas e ocupa o 7º lugar na classe Supertruck.

Fora das pistas a equipe do interior de São Paulo também vem se destacando e em conjunto com a Copa Truck realiza ações filantrópicas na capital do Paraná.

Nesta quarta-feira Djalma Pivetta vistou o Hospital Erastinho, responsável pelo tratamento de câncer infanto-juvenil e oficializou a doação de máscaras e brinquedos ao hospital. Além disso o piloto da Iveco Usual Racing se tornou embaixador do Instituto Ronald McDonald em mais uma ação conjunta com a categoria, o objetivo é impulsionar a campanha do McDia Feliz e ajudar o instituo a angariar fundos.

Nesta quinta-feira Pivetta iniciou as aitividades de pista em Curitiba com a ação de Volta Rápida. Adriano Lago, superintendente do Hospital Erastinho, e Luiz Cláudio Camargo Filho, diretor comercial da Mundial Fênix, responsável pela doação de máscaras nas companhas da equipe, puderam dar uma volta com o piloto do caminhão #21.

Pivetta disse: “Eu estou muito animado para essa rodada dupla em Curitiba, venho de dois pódios em sequência e estou muito bem adaptado ao caminhão. Fora das pistas tenho que agradecer a Copa Truck pela parceria nas ações para ajudar o Hospital Erastinho e o Instituto Ronald McDonald, isso mostra que a organização da categoria está preocupada em ajudar pessoas e me sinto orgulhoso em fazer parte disso.”

Giaffone ecoou: "Estou bastante animado e ansioso para acelerar e ver nosso desempenho. Também fico feliz campanha da equipe em conjunto com a Copa Truck para ajudar o Hospital Erastinho, é sempre bom poder ajudar outras pessoas."

Nesta sexta-feira os brutos da Iveco Usual Racing aceleram em Curitiba nos três treinos livres, no sábado fazem o treino classificatório e as duas corridas da sexta etapa. No domingo novamente os pilotos partem para a classificação e mais duas provas válidas pela sétima etapa da Copa Truck.

As corridas serão transmitidas ao vivo por Band e SporTV tanto no sábado quanto no domingo a partir das 14h.

F1 AO VIVO: TREINOS na Holanda, Hamilton com PROBLEMAS e a volta de ALBON | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: