A Iveco Usual Racing segue com 100% de aproveitamento quando o assunto é pódio! O time de Laranjal Paulista/SP subiu ao pódio em todas as etapas do certame e na tarde deste sábado, em Curitiba, manteve a escrita. Felipe Giaffone foi o segundo colocado na corrida 1 e quarto na prova 2.

O piloto do caminhão #4 segue na disputa pelo título e ocupa a terceira posição no campeonato, com 160 pontos. Djalma Pivetta também foi um dos destaques da equipe ao classificar o truck #21 em 9º lugar e se manter durante mais da metade da corrida 1 entre os sete primeiros. O piloto só não foi ao pódio da categoria SuperTruck porque sofreu uma punição de 20 segundos por excesso de velocidade no radar.

Valmir Benavides sofreu um toque na corrida 1 e abandonou as provas da 6ª etapa da Copa Truck.

A Iveco Usual Racing volta para a pista neste domingo para a disputa da sétima etapa do certame. As corridas serão transmitidas ao vivo pela Band e Sportv a partir das 14h.

As corridas:

Com uma largada limpa os três pilotos da Iveco Usual Racing escaparam ilesos, Giaffone largava em 2º lugar mas perdeu uma posição, recuperando na segunda volta.

Pivetta se manteve em nono enquanto Valmir Benavides fez uma largada espetacular e ganhou cinco posições, saltando do 17º para o 12º lugar.

Na terceira volta Benavides e Felipe Tozzo disputavam posição na curva 1, Hisgué levou a melhor, mantinha um excelente ritmo e já figurava entre os dez melhores, com o nono lugar.

Enquanto isso Giaffone segurava segunda colocação em disputa com Paulo Salustiano, no sexto giro de prova o piloto do truck #4 caiu para o terceiro lugar ao escapar na curva 1 da pista paranaense. Mesmo assim o multicampeão dos caminhões mostrou muita habilidade para recuperar o controle do bruto e mesmo com avarias se aproximar dos concorrentes.

Neste momento a Iveco Usual Racing tinha seus três pilotos no top-10 da corrida, com Djalma Pivetta em oitavo e Valmir Benavides em nono.

Um dos destaques da prova era o caminhão #21 de Pivetta, o piloto se mantinha em sétimo lugar até a metade da prova, quando recebeu 20 segundos de punição por excesso de velocidade no radar.

Nos minutos finais Giaffone ainda assumiu o segundo lugar após quebra de um concorrente, posição em que recebeu a bandeira quadriculada, Pivetta foi o 11º colocado e Valmir Benevides abandonou.

Na segunda prova, com grid invertido entre os oito primeiro, Felipe Giaffone largou do sétimo lugar e Pivetta em décimo primeiro.

Assim como na primeira corrida os pilotos da Iveco Usual Racing não se envolveram em incidentes na largada, Giaffone ganhou uma posição e assumiu o sexto lugar, Pivetta caiu para 12º lugar e sofria com a temperatura de motor.

Na sequência Felipe Giaffone mostrou muita velocidade e avançou para o quarto lugar da prova e vinha pressionando André Marques pelo terceiro lugar. Neste momento Djalma Pivetta ocupava a 13ª posição e tentava levar o caminhão #21 até o fim.

Após 11 voltas completadas Felipe Giaffone terminou em 4º lugar, Pivetta foi o décimo quarto colocado geral e oitavo na SuperTruck.

Djalma Pivetta disse: “Vinha bem na corrida em sétimo lugar e terceiro na categoria, infelizmente tomei 20 segundos por queimar o radar e tive que segurar o ritmo por causa da temperatura do motor. O importante é que mostramos velocidade e amanhã vou confiante para as duas corridas.”

Felipe Giaffone afirmou: “Hoje foi um dia bom, consegui um segundo e um quarto lugar e isso é muito animador. Eu acabei dando uma escapada quando eu estava atrás do Beto Monteiro e fui para a brita, acho que peguei um pouco de óleo naquele ponto e danificou um pouco o caminhão. Estou feliz, tive um pouco de sorte, contei com uma quebra ou outra, mas fizemos bastante pontos para o campeonato e agora vamos tentar manter a performance amanhã.

