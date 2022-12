Carregar reprodutor de áudio

A excelência e o espírito vencedor de Ayrton Senna nas pistas sempre reverberaram o nome do piloto nas mais diversas áreas. Desta vez, a colaboração entre duas marcas globais, Embraer e Marca Senna, leva esta essência a um passo à frente.

A fabricante aeroespacial, juntamente com Marca Senna, desenvolveu uma exclusiva cadeira de escritório que leva o conceito de ser “o piloto de sua própria vida” para um outro nível: Senna Cockpit.

Desenvolvida com tecnologia aeroespacial e de pista (tipicamente encontrada em suas respectivas indústrias), Embraer e Marca Senna agora chocam a indústria de mobílias modernas através de uma cadeira de escritório que proporciona uma experiência que desafia a gravidade como nenhuma outra.

Senna Cockpit combina materiais vistos nos mais lendários carros da F1 e no interior de aviões, aproveitando materiais da mais alta qualidade disponível para o design de mobílias.

Projetada para ser uma cadeira de escritório aeroespacial e inspirada em um conceito de aeronave chamado “PULSE” da Embraer, Senna Cockpit muda o paradigma de como os móveis de escritórios modernos devem ser.

Com apenas 22 unidades produzidas no mundo, Senna Cockpit trará para as pessoas uma experiência inigualável de excelência em engenharia. As cadeiras usam materiais como couro integral, alumínio usinado e fibra de carbono reforçada com grafeno, algo inédito na produção atual de móveis.

Assim como Ayrton Senna costumava voar na pista, Senna Cockpit tem o poder de flutuar e girar dentro de sua própria base, espelhando o movimento visto a bordo das aeronaves executivas Embraer. A série presta homenagem à vitória de Ayrton Senna em 1986 no GP de Detroit de F1 no dia 22 de junho - por isso, a série limitada inclui exatamente 22 cadeiras.

A corrida foi famosa por ter sido a primeira vez que o piloto hasteou a bandeira brasileira enquanto ainda estava dentro de seu carro de Fórmula 1.

"Ayrton era muito apaixonado e determinado. Ele estava em constante busca da melhor versão de si mesmo, dentro e fora das pistas. Inspirado por sua mentalidade, Senna Brands busca assinar produtos que possam melhorar o desempenho e o estilo de vida das pessoas".

"Quando entramos neste projeto com a Embraer, nossa única certeza era que Senna Cockpit tinha que ser algo diferente, inovador e com tecnologia que somente nossas marcas poderiam oferecer: um "cockpit real" para que os líderes tomassem suas melhores decisões".

"O produto final representa toda a história da Senna e da Embraer, afinal, ambas se destacaram em seus campos de forma global", diz Bianca Senna, CEO da Marca Senna.

Todos os detalhes em Senna Cockpit foram cuidadosamente pensados e projetados para trazer sofisticação, inovação e exclusividade". O icônico "S" de Senna aparece tanto no encosto da cabeça quanto na parte de trás da cadeira.

O sobrenome do tricampeão mundial também é colocado na base do equipamento, destacando a força da Marca Senna, que representa os valores e características de Ayrton Senna. Ela combina o máximo desempenho e a busca pela perfeição. Com esta cadeira executiva, Marca Senna expande seu portfólio de produtos e aumenta sua presença em vários segmentos de mercado.

Senna Cockpit mistura os estofos azul-marinho com costuras douradas e acabamento. A cadeira também tem o detalhe de ter as cores do capacete Ayrton no rótulo, medindo 1,22 m de altura, 47 cm de largura no encosto, 66 cm na base e pesando 37 kg.

A Embraer é um dos principais fabricantes de aeronaves executivas, comerciais e de defesa. Para criar Senna Cockpit, os parceiros foram inspirados pela ideia de que as aeronaves do futuro poderiam inspirar os móveis de hoje.

Portanto, quer esteja a 40.000 pés no ar, na pista ou atrás de uma mesa, Senna Cockpit ajuda a impulsionar os líderes de hoje para o amanhã. O desenvolvimento de Senna Cockpit foi criado com base na parceria de fabricação entre a Embraer e a Metalcrafters Transparencies and Composites, Inc., um fornecedor líder de componentes automotivos e aeroespaciais avançados.

