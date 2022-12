Carregar reprodutor de áudio

Tanto para Mick Schumacher quanto para Sebastian Vettel, será a primeira corrida desde que os dois deixaram a Fórmula 1 em tempo integral no final de 2022, com o quatro vezes campeão mundial se aposentando e os serviços de Schumacher não sendo contratados pela Haas.

Schumacher fez sua estreia no ROC no México em 2019, chegando à final da ROC Nations Cup ao lado de seu amigo Vettel. A dupla também se uniu quando a competição visitou pela primeira vez a pista de neve e gelo de Pite Havsbad no início de 2022.

Agora, os alemães estão em busca da nona Copa das Nações, depois que Vettel conquistou seis troféus ao lado do pai de Mick, Michael Schumacher, e conquistou um título sozinho em Miami.

“É ótimo estar de volta à Corrida dos Campeões e ver todos os pilotos novamente. Ainda melhor que Sebastian estará competindo também, para que a equipe da Alemanha possa viver de acordo com a tradição de lutar pelo título na ROC Nations Cup”, disse Schumacher.

“Estou realmente ansioso para pilotar no gelo novamente e travar batalhas com esta lista impressionante de pilotos presentes.”

Sebastian Vettel, Mick Schumacher, RX2e Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Vettel acrescentou: “Estou muito feliz por Mick se juntar a mim na Corrida dos Campeões novamente em minha primeira corrida desde minha aposentadoria da Fórmula 1. Nenhum de nós tem muita experiência em neve e gelo, então foi uma curva de aprendizado íngreme na Suécia no início deste ano."

“Acabei me surpreendendo ao chegar à final individual contra Sebastien Loeb e agora mal posso esperar para voltar e me juntar a Mick para ver se podemos levar a equipe da Alemanha até outro título da ROC Nations Cup.”

Schumacher se junta a uma lista que inclui Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, os grandes nomes da F1 Mika Hakkinen e David Coulthard e a lenda de Le Mans, Tom Kristensen.

A dupla de pai e filho, Petter e Oliver Solberg, defende seu título da Copa das Nações de 2022, com o quatro vezes campeão mundial de Rallycross Johan Kristoffersson e a três vezes campeã da W Series Jamie Chadwick também retornando.

Novos nomes na formação incluem o atual campeão da FIA de Fórmula 2 e piloto reserva da Aston Martin Felipe Drugovich, o cinco vezes vice-campeão do WRC Thierry Neuville e a estrela da Arrow McLaren IndyCar Felix Rosenqvist, com mais pilotos a serem anunciados.

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já!