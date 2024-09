O piloto brasileiro Marcelo Tomasoni - que lidera a Porsche Cup Suisse com 53 pontos de vantagem a quatro corridas do final da temporada - realizou testes na última terça-feira (dia 3) em Cervesina, no norte da Itália, e foi confirmado pela Scuderia Nova Race para a etapa de Ímola do Campeonato Italiano de Gran Turismo Endurance, o mais forte da modalidade na Europa.

Com o modelo Honda NSX GT3 Evo 22, Tomasoni fará sua estreia oficial como piloto Bronze neste final de semana (7 e 8) e dividirá o cockpit com os italianos Felice Jelmini e Alex Frassineti.

“Na semana passada, o pessoal da Scuderia Nova Race me convidou para um teste em Cervesina. Andamos na terça-feira e, na quarta, veio o convite para estrear esse fim de semana”, declarou o piloto.

“Graças a todo o trabalho que temos feito, aos resultados alcançados e à força que o Augusto Farfus tem no automobilismo europeu, algumas portas foram se abrindo. Poder estrear num campeonato de GT3 tão forte quanto o italiano é um passo muito importante para um piloto Bronze”, destacou Tomasoni, que tem sua carreira gerenciada pela FS Managment, comandada por Farfus.

Com seis pódios em oito corridas, sendo duas vitórias, Tomasoni também seguirá na Porsche Cup Suisse, onde busca um feito inédito: ser o primeiro brasileiro a vencer um campeonato da Porsche Cup na Europa. Ainda restam duas etapas, a próxima dela em Mugello (Ita), entre os dias 19 e 21 deste mês.

