Fernando Barrichello, filho mais novo do ex-piloto de Fórmula 1 e bicampeão da Stock Car Rubens Barrichello, se envolveu em um acidente de trânsito no último domingo (18) em Ribeirão Preto, no interior paulista.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelo motocicista envolvido no acidente, 'Fefo', que hoje corre na Euroformula Open, guiava pela avenida Francisco Junqueira quando diminuiu a velocidade do carro. O motociclista tentou fazer a ultrapassagem, mas, como Fernando foi acessar um retorno, houve a colisão.

O motociclista alegou dores no corpo e apontou avarias na moto. O SAMU chegou a ser acionado, mas ele recusou o atendimento por não querer deixar a moto sozinha. Fefo chamou um tio, que mora na região, para auxiliar no socorro. Guincho foi acionado para levar a moto e, com isso, a vítima para uma UPA.

Segundo relato do motociclista no BO, Fefo não apresentou a CNH no momento do acidente, ocorrido no dia da corrida principal da Stock Car em Belo Horizonte, onde Rubens e seu filho mais velho, Eduardo, correram.

Procurado pela reportagem do Motorsport.com, a assessoria de Fernando Barrichello informou que o piloto não se manifestaria sobre o caso. O espaço segue aberto para quaisquer atualizações de Fefo e assessoria.

