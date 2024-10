VÍDEO: Piloto da Copa Truck bate e cai em barranco em Tarumã

A etapa de Tarumã da Copa Truck contou com um acidente inusitado nesta manhã de domingo no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul.

Durante o treino warm up, Daniel Kelemen perdeu o controle de seu Truck na curva 9 e saiu da pista. Além de deixar o traçado, o caminhão do piloto avançou para além das barreiras de pneus e caiu no barranco.

Apesar do susto, Kelemen nada sofreu e afirmou estar bem. Com o acidente, a programação da pista, que também recebe a NASCAR Brasil e a Copa HB20, foi atrasada em cerca de 30 minutos, além do cancelamento do restante do warm up.

