Nesta quinta-feira, os fãs de automobilismo tiveram a chance de ver a primeira prévia do mais novo filme de esporte a motor: Gran Turismo. O longa, que tem estreia marcada para 11 de agosto, traz grandes nomes no elenco, como Orlando Bloom (O Senhor dos Anéis), David Harbour (Stranger Things) e a ex-Spice Girls Geri Halliwell.

Gran Turismo vai contar a história real de Jann Mardenborough que, ainda na adolescência, passou a integrar a GT Academy, um programa realizado pela Nissan em parceria com a Sony, que dava a chance a nomes de destaque no mundo virtual a se desenvolverem no mundo do automobilismo.

Jann, que nunca havia corrido competitivamente no automobilismo, bateu outros 90 mil competidores em 2011 para sair vencedor da seletiva, tendo como prêmio a chance de competir nas 24 Horas de Dubai com a Nissan, terminando em terceiro na classe.

Com o passar dos anos, o britânico foi se consolidando no esporte a motor, chegando a competir na GP2, no Mundial de Endurance e mais. Archie Madekwe (da série da Apple TV+ See e o filme Midsommar) será responsável por dar vida à história de Jann nas telonas.

As gravações começaram em novembro do ano passado e duraram sete semanas, passando por locais como Hungaroring, o Circuit de la Sarthe, palco das 24 Horas de Le Mans e o Dubai Autodrome.

Gran Turismo é o título mais recente sobre automobilismo a ganhar as telonas, após longas aclamados pela crítica como "Rush - No Limite da Emoção", sobre a disputa entre Niki Lauda e James Hunt na temporada 1976 da F1 e "Ford vs Ferrari", sobre a rivalidade icônica entre as duas marcas nas 24 Horas de Le Mans na década de 1970.

Veja abaixo a primeira prévia do filme Gran Turismo:

