Carregar reprodutor de áudio

Na manhã desta quinta-feira (16 de junho de 2022), morreu o jornalista Charles Marzanasco Filho, famoso na imprensa automobilística e automotiva por ter sido assessor de Ayrton Senna e da Audi no Brasil.

Charles Marzanasco Filho Photo by: Arquivo pessoal

'Charlinho', como era conhecido, falece depois de travar uma batalha contra um mieloma múltiplo (câncer de um tipo de células da medula óssea), doença agravada nas últimas semanas pelo fato de o jornalista ter contraído Covid-19.

Marzanasco estava internado desde o último dia 31 de maio e completaria 68 anos no próximo dia 25. Seu corpo será velado na sala 5 do Cemitério do Morumby, a partir das 13h desta quinta, e o enterro será às 17h, no mesmo local.

Sua última aparição em uma sala de imprensa em etapa de esporte a motor foi na etapa do Velocitta da Stock Car, em Mogi Guaçu (SP), cerca de 15 dias antes de sua internação. O jornalista assessorava o piloto Bruno Baptista, da RCM Motorsport.

Charlinho foi repórter das principais publicações do setor, como as revistas Quatro Rodas e Auto Esporte, além de ter trabalhado no Grupo Folha e Gazeta Esportiva. Como assessor, também se destacou pelo trabalho na Fórmula Ford do Brasil.

Além do conhecimento sobre automobilismo e do bom trânsito no setor automotivo, era conhecido pela criatividade na elaboração de pautas. Recentemente, além do trabalho junto a Baptista na Stock, Marzanasco assessorava a equipe Cobra Racing, no TCR South America, e também o Grupo Viemar, na Old Stock. Também colaborou com o Motorsport.com, apresentando o quadro 'Baú do Charlinho' em várias edições do nosso podcast.

Nas salas de imprensa, era marcado pela simpatia e pelas histórias que contava, desde os tempos de Senna aos seus 'causos' como torcedor do São Paulo. Charlinho viveu um dia especial em 6 de dezembro de 1981, quando entrou em campo em um amistoso do time contra a Seleção Paulista (veja o registro abaixo). O Motorsport.com presta suas condolências a amigos e familiares, lamentando a morte do renomado jornalista.

Charles Marzanasco Filho Photo by: Arquivo pessoal