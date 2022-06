Carregar reprodutor de áudio

Londres, 16 de Junho de 2022: A Dorna Sports e o Motorsport Network, lançam hoje a Pesquisa Global de Fãs da MotoGP™ 2022, com o o objetivo de capturar a visão dos fãs de corrida ao redor do mundo sobre o esporte que amam. A pesquisa será a maior já feita entre fãs da MotoGP™, funcionando em 15 línguas ao redor do principal site do Motorsport Network, o Motorsport.com, com análises de dados da Nielsen Sport (NYSE: NLSN).

A pesquisa da MotoGP™ tem como objetivo receber o input dos fãs em vários tópicos, incluindo hábitos de visualização, experiência in loco e consumo de conteúdos; opiniões sobre mudanças futuras visando melhorar o esporte; e insights sobre assuntos importantes para além das pistas. Há perguntas ainda sobre o crescimento dos games e eSports, além de identificar as pistas, pilotos e equipes favoritas dos fãs.

Essa é a primeira Pesquisa Global de Fãs feita para a MotoGP™. O Motorsport Network é líder neste segmento, completando recentemente investidas neste setor com a F1™ em outubro de 2021 e com a NTT INDYCAR Series em fevereiro de 2022.

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, disse: “Os fãs ao redor do mundo tornam nosso esporte o que ele é; eles são o coração da MotoGP™. Sempre estamos buscando formas de tornar a MotoGP™ ainda melhor, então por que não perguntarmos aos fãs? Ao utilizarmos o poder do Motorsport Network, poderemos chegar a nossas audiências ao redor do globo, nos dando um insight valioso diretamente de nossa base de fãs, para que possamos entender melhor o que eles querem do esporte, o que eles gostam ou não, e o que eles valorizam mais na MotoGP™. Esta é uma oportunidade incrível para engajarmos com muitas pessoas, dando a eles uma voz sobre o futuro do esporte que todos amamos".

"Mal podemos esperar para ouvir os fãs da MotoGP™ ao redor do mundo. Tendo completado recentemente pesquisas de larga escala para Fórmula 1 e IndyCar, entendemos a importância destas Pesquisas Globais de Fãs para detentores de direitos e organizadores das principais categorias, que podem usar os resultados como uma bússola para levarem seus esportes para o futuro", disse James Allen, Presidente do Motorsport Network e líder do projeto das Pesquisas Globais de Fãs. “A MotoGP™ é um dos espetáculos mais emocionantes do esporte. Uma pesquisa nesta escala nunca foi feita antes com a MotoGP™ e mal podemos esperar pelos resultados.”

A Pesquisa Global de Fãs da MotoGP™ 2022 está aberta a qualquer pessoa com mais de 16 anos e ficará aberta por quatro semanas, começando em 16 de junho. Os principais resultados serão anunciados em setembro.