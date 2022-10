Carregar reprodutor de áudio

Uma estreia em família. Pai e filho, Adalberto e Bruno Baptista vão correr em dupla pela primeira vez em uma competição na Europa - já disputaram provas nos Estados Unidos e no Brasil. E logo em uma competição importante: a segunda edição do FIA Motorsport Games, considerado a "olimpíada" do automobilismo, que será disputado neste fim de semana no Circuit Paul Ricard, em Le Castellet, na França.

Bruno, de 25 anos, e Adalberto, de 54, irão pilotar uma Mercedes AMG GT3 preparada pela tradicional equipe Akkodis ASP, organização com sede na França e que tem no currículo 34 campeonatos e 22 vices desde sua criação em 1999 - a maioria deles em eventos de primeira linha para carros de Gran Turismo, como o Blancpain GT Series e as 24 Horas de Spa-Francorchamps.

A Mercedes AMG GT3 que a dupla vai usar é equipada com um motor V8 de 6.2 litros e 32 válvulas, gerando 550 cavalos de potência. Equipado com câmbio sequencial de seis marchas, o carro de 1.285 kg avança de 0 a 100 km/h em 3s9 e atinge 290 km/h de velocidade máxima. Bruno faz uma grande temporada em 2022 na Stock Car, com uma vitória e a sexta posição na classificação do campeonato da categoria.

Bruno e Adalberto disputarão juntos a GT Cup, que terá dois treinos livres, duas classificações (um para cada piloto da dupla), duas corridas classificatórias e uma corrida final valendo medalha. As três provas da GT Cup terão pelo menos 60 minutos de duração, com pit-stop entre os minutos 25 e 35 para troca de pilotos. O resultado combinado das classificações fazem o grid da primeira corrida. Para a largada das corridas seguintes, valem os resultados das provas classificatórias.

Além da GT Cup, Bruno ainda vai correr na GT Sprint, que terá dois treinos livres, uma classificação e uma prova de 60 minutos para determinar o campeão do FIA Motorsport Games. Bruno já correu em Paul Ricard em 2016, quando disputou o campeonato da Fórmula Renault Eurocup. Abandonou a primeira corrida e terminou em 14º a corrida principal, vencida pelo britânico Lando Norris.

As provas de GT do FIA Motorsport Games terão atividades de sexta a domingo. O sportv 3 mostram ao vivo a corrida classificatória da GT Cup no sábado, às 6h (de Brasília) e a corrida das medalhas, às 9h. No domingo, a disputa pelas medalhas na GT Sprint a partir de 11h30.

“Acho que vai ser bem legal”, disse Bruno. “Faz uns quatro anos que a gente não corre juntos, então vai ser um prazer estar correndo em família. Vão ser duas coisas bem legais. Não é a primeira endurance. A gente vai dividir um carro e depois uma parada um pouco mais dura, que vai ser a sprint, com os pilotos profissionais aqui da Europa.

“Vai ser legal para mostrar serviço e tentar uma vaga para o ano que vem. Acho que cada equipe tem um carro diferente. Paul Ricard é uma pista incrível, é uma pista difícil, bem técnica, com mistura de curvas de alta e baixa velocidade, zebras que você não pode pegar em alguns lugares... é uma mistura incrível. A FIA fez certo de trazer o campeonato para cá.”

“A experiência de dividir o carro com o Bruno é especial”, comentou Adalberto. “A própria viagem já é algo muito especial, fazíamos muito na Europa. Estar vivendo isso junto é muito legal. Quanto ao carro, ele é muito bom e me adaptei muito bem a ele no volante. É um carro fácil, sabe?”

Programação:

Sexta-feira, 28 de outubro:

3h00 – Treino livre 1 (GT Cup)

6h35 – Treino livre 2 (GT Cup)

10h50 – Classificação 1 (GT Cup)

11h20 – Classificação 2 (GT Cup)

13h00 – Corrida classificatória 1 (GT Cup)

Sábado, 29 de outubro:

6h00 – Corrida classificatória 2 (GT Cup)

9h00 – Corrida das medalhas (GT Cup)

Domingo, 30 de outubro:

4h30 – Treino livre 1 (GT Sprint)

6h20 – Treino livre 2 (GT Sprint)

8h10 – Classificação (GT Sprint)

11h30 – Corrida das Medalhas (GT Sprint)