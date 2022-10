Carregar reprodutor de áudio

Depois de duas semanas intensas, com desafios em diferentes terrenos, asfalto e terra, Adroaldo Weisheimer chega confiante para a segunda edição do FIA Motorsport Games, que acontece em Marselha, na França, no próximo final de semana.

Embalado pelo pódio geral na Porsche Cup Endurance Challenge, junto de seu primo Enzo Elias e por uma vitória em uma das especiais do Campeonato Mundial de Rally Cross- Country, Weisheimer já se encontra em solo francês para representar o Brasil nas atividades de rali durante o FIA Motorsport Games.

O piloto mostrou que está pronto para representar o Brasil em Marselha. Na última etapa do Mundial, Adroaldo venceu a última especial do cronograma, mas por conta de uma quebra na bomba de combustível, não pode disputar a vitória.

A dupla, que também conta com Rafael Capoani, começa as atividades do FIA Motorsport Games amanhã com reconhecimento do traçado de 180km de Especial e usará os primeiros dias de atividade para traçar os planos de navegação que levarão os brasileiros em busca de uma medalha.

Adroaldo já testou a máquina que irá competir na França. Diferente do Toyota que está acostumado, o piloto teve o dia de hoje para conhecer o novo Volkswagen Polo que irá competir em Marselha. A adaptação da dupla ao novo bólido foi animadora segundo o piloto.

"Estou vindo de uma etapa do Mundial de Cross-Country que poderia ter sido muito boa para mim”, disse Adroaldo. “Infelizmente os problemas no Toyota nos tiraram da disputa nos primeiros dias, mas quando tivemos o carro em ordem, vencemos a última especial.

Já estamos aqui no interior da França testando o novo carro! Ele é muito rápido, nos adaptamos bem ao Polo! Entre amanhã e sexta vamos reconhecer o traçado e fazer as planilhas para buscar uma medalha nas especiais de sábado e domingo."

As especiais do FIA Motorsport Games acontecem no sábado e domingo.