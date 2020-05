A Motorsport Images, que faz parte da Motorsport Network e a maior agência de fotos do mundo especializada em automobilismo e conteúdo automotivo, anuncia hoje uma nova parceria com a SmartFrame Technologies Ltd que abrirá seu extenso arquivo para usuários não comerciais.

A empresa adotou a plataforma SmartFrame para oferecer acesso gratuito e licenciado à sua biblioteca de imagens, que atualmente conta com mais de 26 milhões de imagens. Inicialmente disponível para blogueiros, o novo modelo de licenciamento permitirá que os usuários compartilhem imagens do acervo em seus canais por meio de um mecanismo de incorporação simples.

Com seu catálogo que vem desde 1895, a vasta coleção da Motorsports Images se estende desde o início do automóvel, passando por Ayrton Senna e Sir Stirling Moss, até os atuais campeonatos de Fórmula 1 e Fórmula E, além da MotoGP, WRC e NASCAR.

"A Motorsport Images oferece uma cobertura abrangente para muitas das principais plataformas editoriais globais, bem como para vários fabricantes e anunciantes de automóveis", explica James Claydon, diretor administrativo da Motorsport Images.

“Como o esporte a motor é um dos passatempos esportivos mais populares, nosso conteúdo também é incrivelmente popular entre blogueiros, cuja paixão individual está acompanhando e escrevendo sobre seu interesse no automobilismo. Esses indivíduos representam uma parte integrante da manutenção e do envolvimento dos fãs, mas nosso modelo tradicional de licenciamento nem sempre é apropriado e geralmente leva ao uso de cópias não licenciadas e de baixa qualidade de nossas imagens encontradas em outros locais. Trabalhando com o SmartFrame, agora podemos oferecer a esses usuários não comerciais acesso a imagens genuínas e de alta resolução da nossa biblioteca de imagens de graça, o que é algo sobre o qual estamos incrivelmente animados.”

Rob Sewell, CEO da SmartFrame Technologies, disse: "Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Motorsport Images e ajudar a atender às necessidades dos blogueiros na obtenção de conteúdo genuíno e de alta qualidade. Além disso, ao permitir que um proprietário de direitos de imagem como a Motorsport Images controle o uso de seu conteúdo, o compartilhamento de suas imagens se torna um novo fluxo de receita baseado em publicidade. O SmartFrame pode transmitir camadas de conteúdo adicionais, como anúncios contextualmente relevantes, ofertas e mensagens sobre eventos, diretamente nessas imagens compartilhadas, o que transforma cada uma dessas imagens em um painel de publicidade digital.”

A tecnologia da SmartFrame, que permite que os proprietários dos direitos de imagem convertam tráfego e engajamento em um novo canal de receita, baseia-se em um princípio de transmissão de imagens que impede a cópia ou o download não autorizado de imagens. Isso permite que organizações como a Motorsport Images forneçam imagens genuínas de alta resolução para fins não comerciais, sem custo, em troca de permitir que ofertas e anúncios relevantes sejam entregues diretamente nessas imagens. Claydon conclui: "Isso tem o potencial de mudar o jogo - não apenas para a Motorsport Images, mas para licenciamento de imagens".

Como obter acesso ao arquivo da Motorsport Images

Os blogueiros interessados ​​em usar imagens do arquivo Motorsport Images podem se registrar para uma conta gratuita em https://www.motorsportimages.com/register e selecionar a categoria "Blogger" para obter acesso.