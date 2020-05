Neste domingo, Charles Leclerc deveria participar de mais um GP da temporada 2020 da Fórmula 1, correndo novamente na sua casa, em Mônaco. Só que a pandemia da Covid-19 levou ao cancelamento da prova, mas o monegasco não ficou sem acelerar pelas ruas do principado, fazendo também sua estreia no mundo do cinema.

Leclerc é o protagonista do remake do curta C'était un rendez-vous (Era um passeio), produção da década de 1970 do diretor francês Claude Lelouch. Com o título de Le Grand Rendez-vous (O grande passeio) o piloto da Ferrari acelerou com um SF90 Stradale da montadora de Maranello pelo clássico traçado do GP de Mônaco.

A versão original do curta de Lelouch causou muita polêmica na época de seu lançamento. No curta, um homem acelera pelas ruas do centro de Paris no início da manhã, atravessando semáforos e cruzamentos para encontrar sua namorada. Lelouch chegou a ser preso e nunca chegou a confirmar quem seria o piloto do carro.



Enquanto o GP havia sido cancelado como um resultado da pandemia, Mônaco e a França estão em um momento de reabertura gradual, o que permitiu que a gravação fosse assistida pelas pessoas do Principado nas sacadas e nas ruas. A Ferrari garantiu que a presença do público nas ruas teve a supervisão das autoridades locais.

Segundo informações, Leclerc chegou a atingir mais de 240 km/h nas ruas de Mônaco, que estavam fechadas para os carros, para que a gravação pudesse acontecer sem problemas.



O Príncipe Albert II também fez uma aparição no filme, que deve ser lançado em 13 de junho. Outra presença no set foi o presidente da Ferrari, John Elkann

Lelouch falou à BFM TV sobre a gravação: "Vamos oferecer uma mensagem de esperança, apesar de todos os problemas que enfrentamos com o vírus. É uma mensagem de esperança para mostrar que, apesar das coisas estarem um pouco diferentes agora, o entusiasmo ainda está aqui".

"Eu tive um bom momento. Vamos tentar dar a vocês um grande passeio pelo circuito, que é o mais belo do mundo. Espero que esse passeio nos dê esperança e desejo para continuarmos brincando com a vida".

Leclerc também comentou sobre as gravações, falando que sentia falta de estar pilotando.

"Hoje deveria ser o dia do meu GP em casa, mas infelizmente foi cancelado", disse. "Mas a Ferrari conseguiu organizar esse dia magnífico que me permitiu voltar ao volante e me sinto bem. Hoje não me considero ator, porque eu só dirigi, o que eu já faço durante a maior parte do ano".

"Desta vez, porém, ele será montado para fazer um filme. Eu me diverti muito e agora estou ansioso para voltar ao meu trabalho principal com a retomada da temporada. Eu realmente sinto falta. Me preparei mais do que nunca durante porque tinha muito tempo livre. Estou muito feliz que a temporada esteja começando novamente e mal posso esperar para estar lá ".

O monegasco vai ter que esperar pelo menos mais um ano para correr novamente nas ruas de sua casa, já que o GP de Mônaco foi oficialmente cancelado para esse ano. Por enquanto, a prova de 2021 já tem data para acontecer, mas depende de aprovação da FIA

GALERIA: Leclerc na gravação do curta "Le Grand Rendez-vous" em Mônaco

Galeria Lista Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 1 / 15 Foto de: Ferrari Claude Lelouch and Charles Leclerc, Ferrari 2 / 15 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 3 / 15 Foto de: Ferrari Claude Lelouch, Charles Leclerc, Ferrari, Albert II, Prince of Monaco 4 / 15 Foto de: Ferrari Claude Lelouch and Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 5 / 15 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 6 / 15 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 7 / 15 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 8 / 15 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 9 / 15 Foto de: Ferrari Claude Lelouch and Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 10 / 15 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari 11 / 15 Foto de: Red Cross John Elkann, Charles Leclerc, Claude Lelouch 12 / 15 Foto de: Franco Nugnes Claude Lelouch and Charles Leclerc, Ferrari 13 / 15 Foto de: Ferrari Claude Lelouch and Charles Leclerc, Ferrari 14 / 15 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale 15 / 15 Foto de: Ferrari

