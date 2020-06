Motorsport Network anuncia novo chefe do Motorsport Jobs

O Motorsport Network, a plataforma digital integrada que é o destino de milhões de fãs de carros e corridas, tem o prazer de anunciar Richard Brown como o novo chefe do Motorsport Jobs.

Com mais de 800 clientes no mundo do automobilismo entre equipes, indústria e bases de dados de candidatos, o Motorsport Jobs agora busca expandir seu alcance para os mercados automotivos e de mobilidade elétrica.

O Motorsport Jobs tem ajudado a unir companhias com profissionais habilidosos no automobilismo há 67 anos, começando na revista Autosport e, mais recentemente, através do domínio digital criado quando o Motorsport Network adquiriu a revista em 2016.

Ele se dedica a fornecer uma plataforma global para ajudar companhias da área a encontrar os candidatos perfeitos, trazendo conhecimento de especialistas da indústria com um produto de recrutamento que é projetado para garantir que os recrutadores recebam apenas candidatos de qualidade.

Richard se une ao Motorsport Network com uma experiência comprovada nas indústrias automotiva, automobilística e de games. Com uma carreira de mais de nove anos com um negócio inovador na área de recrutamento, ele construiu relacionamentos duradouros com uma gama de líderes globais, equipes de automobilismo, consultorias e fornecedores, criando soluções de recrutamento específicas para cada um desses negócios.

Richard tem uma experiência forte em tecnologia de recrutamento, sendo um grande defensor da utilização da tecnologia e dos dados para melhorar a experiência do consumidor, a qualidade do serviço e o tempo para a contratação. Ele utilizará tecnologias de ponta, que permitem a busca por uma maior diversidade e igualdade no recrutamento.

"Estou muito feliz em me unir ao Motorsport Network para ajudar a desenvolver nossa plataforma do Motorsport Jobs", disse Brown. "Além de nosso nicho global na plataforma do Motorsport, eu vou ajudar no desenvolvimento de nossas ofertas nas áreas automotiva e de mobilidade elétrica, ajudando na crescente e complexa demanda no mercado global de mobilidade".

"Mal posso esperar para desenvolver nossa plataforma, para fornecer apoio às carreiras de nossos usuários, e usar soluções inovadoras para ajudar os negócios a atacar a falta de profissionais qualificados, a desigualdade e melhorar seu alcance global, promovendo melhor suas marcas".

"No Motorsport Network", disse Mehul Kapadia, COO do Motorsport Network, "nós temos como objetivo inovar constantemente e olhar para as necessidades de nossos milhões de leitores no automobilismo e na indústria automotiva. Através do Motorsport Jobs, nós podemos ter um papel chave na extensão do alcance no recrutamento das equipes, montadoras e no resto do ecossistema de uma comunidade global diversa. Richard traz um conhecimento essencial na indústria que nos ajudará no crescimento do negócio".