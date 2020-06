Alex Tagliani, piloto canadense de origem italiana, correu por vários anos na Indy, chegando a vencer uma corrida em 2004. Porém, ele é mais lembrado como um triste protagonista do acidente que custou a Alex Zanardi suas pernas, em 2001 em Lausitzring, na Alemanha.

Agora, o piloto italiano está lutando pela vida no hospital Santa Maria alle Scotte após o terrível acidente ocorrido na última sexta-feira, durante um evento promovido por ele e outros ciclistas paralímpicos, próximo de Pienza, na região de Siena.

Portanto, é inevitável que ressurja a memória do acidente de 2001 que agiu como um divisor de águas na vida de Zanardi.

O outro Alex, Tagliani, deu uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, na qual ele fala que não apenas se lembra do acidente terrível na Alemanha, mas também comenta de coração aberto a situação atual de Zanardi, sem hesitar em mandar-lhe uma mensagem de bons desejos, bastante especial.

"Como está Alex?", disse Tagliani. "O que os médicos dizem? Eu tento seguir tudo daqui, do Canadá, mas certamente vocês na Itália têm informações mais atualizadas".

"Espero que, mais uma vez, ele possa sair desse sofrimento. Para mim, ele é um homem especial, que me ensinou muito. Ajudou-me muito a superar o peso desse acidente com sua maneira de pensar".

O canadense, de 46 anos, contou como que soube do acidente de seu colega italiano, deixando uma mensagem comovente nas colunas do jornal: "Descobri sobre o acidente de Alex com minha tia, que mora na Itália. Ela enviou uma mensagem para minha mãe quando as notícias chegaram".

"Eu gostaria de dizer a Alex que ele é especial em sua maneira de ver as coisas, que ele me ensinou muito. Sempre me lembrarei daquele dia em Toronto [o primeiro reencontro entre eles após o acidente]. Naqueles minutos, entendi que poderia virar a página. Com uma frase, Alex me mostrou quão forte era".

"Por esse motivo, não fiquei surpreso quando o vi ganhando ouro nas Paralimpíadas e voltando a dirigir carros de corrida. Ele tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias parecerem normais. Espero que ele consiga se recuperar novamente. Por ele e sua bela família".

O adjetivo com o qual ele definiu a família de Zanardi não é por acaso, porque a esposa do italiano foi visitar Tagliani - que também acabou no hospital após o acidente. "Senti um pouco de dor nas costas. Perguntei o que tinha acontecido com Alex e sua esposa Daniella veio me ver no quarto. Ela me contou sobre os problemas do marido, ela era muito gentil. O ruim para mim veio quando saí do hospital".

Nesse sentido, Tagliani explicou como conseguiu superar esse momento difícil, graças a Zanardi.

"Eu tinha que me preparar para uma corrida na Inglaterra, mas não conseguia pensar em nada além do acidente. Olhando no espelho, assistindo a um filme, na frente da TV, jantando... essas imagens nunca desapareceriam. O pensamento sempre voltava cinco minutos depois. Eu queria parar de correr".

"Eu vi Alex novamente em Toronto, em junho de 2002. Ele veio me ver e conversamos um pouco. Ele me disse: 'Sabe qual é a vantagem das minhas novas pernas? Elas são três centímetros mais altas'. Ele estava tranquilo, brincando e contando piadas. Ele disse que estava ocupado voltando a dirigir, falando sobre o novo volante. Tudo mudou para mim naquele momento".

