A Motorsport Network, plataforma digital líder de mercado que está no centro das indústrias de corrida e automotiva, tem o prazer de anunciar que Oliver Ciesla se juntou como CEO das divisões de negócios Racing e Live. Ele também atuará como Diretor Executivo da Motorsport Network Germany.

Oliver tem um histórico comprovado de liderança em funções comerciais e operacionais durante seus oito anos como CEO do WRC Promoter, uma joint venture da Red Bull responsável por todos os aspectos comerciais do Campeonato Mundial de Rally da FIA. Isso o torna a pessoa ideal para conduzir o próximo estágio de monetização do ecossistema do cliente em torno do enorme público global da rede.

Nos últimos 22 anos, Ciesla ganhou ampla experiência na indústria de esportes e mídia. Ele desempenhou funções importantes na agência de direitos esportivos Sportfive, promovendo eventos esportivos de alto nível, como a UEFA EURO 2008 e a Premier League inglesa. Ele também foi responsável pelo marketing da distribuição internacional de direitos de televisão da Série A.

Antes de assumir o cargo no WRC, Ciesla atuou como Diretor Administrativo do The Sportsman Media Group, negociando direitos de mídia de várias ligas e federações, com foco em soluções de transmissão ao vivo para provedores de serviços OTT e apostas esportivas.

Colin Clark talks to Oliver Ciesla and Yves Matton, WRC guests, on the Autosport Stage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O negócio global da Motorsport Network tem cinco pilares: Corrida, Automotivo, Ao Vivo / Eventos, Estúdios e Jogos / Esports, com 600 funcionários em todo o mundo. Oliver dirigirá duas dessas divisões, com base nos escritórios da empresa em Londres e Munique.

Oliver Ciesla disse: “Já hoje, a Motorsport Network é o Gold Standard digital do automobilismo global e da indústria automobilística, oferecendo um pacote exclusivo de oportunidades de branding e publicidade. Aumentar ainda mais os inúmeros efeitos de rede, adicionar e consolidar negócios, expandir o marketing e aumentar a estrutura da organização é um trabalho extremamente estimulante. Agradeço a confiança depositada em mim e estou muito ansioso para juntar-me aos meus colegas experientes. Com minha própria experiência e contatos, acredito que posso dar uma contribuição para aproveitar todo o potencial deste empreendimento emocionante."

Mehul Kapadia, Diretor de Operações, disse: “Damos as boas-vindas a Oliver na Motorsport Network. Nossa divisão de corrida, que também inclui o Motorsport.com, e nosso negócio de ingressos ao vivo e para esportes automotivos em rápido crescimento se beneficiará rapidamente da longa experiência de Oliver e do seu ímpeto empreendedor. Sua liderança motivadora promoverá ainda mais o rápido desenvolvimento de nossa organização e de nossos negócios.”