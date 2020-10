Nathalie McGloin compete em igualdade de condições com os homens fisicamente aptos em Porsches. Quando adolescente, ela quebrou a coluna vertebral como passageira em um acidente automobilístico e agora o carro trouxe um novo propósito.

No entanto, sua influência no automobilismo internacional é muito maior do que sua própria carreira; Nathalie é presidente da comissão de deficiência e acessibilidade da FIA, encarregada de trazer mais pessoas com deficiência para o esporte em todos os níveis. Nos últimos anos, vimos grandes exemplos como Alex Zanardi, Billy Monger, Robert Kubica, Nic Hamilton (irmão de Lewis) e o herói de Le Mans, Frederic Sausset, superando enormes obstáculos para competir.

Em entrevista para a série #ThinkingForward, McGloin expõe sua visão clara de propósito: quando uma criança com deficiência possa assistir um GP de F1 e dizer: “Eu quero fazer isso um dia” e que seja possível.

Nathalie McGloin, FIA Disabilty and Accessibility Commission, Alex Zanardi, BMW M8 GTE Photo by: BMW AG

Natalie, você é a personificação viva do espírito desafiador do automobilismo, mas, na minha opinião, também é uma prova de que nosso esporte é realmente único. Uma vez que você está no carro com um capacete, não há como saber de fora se é um homem ou uma mulher, fisicamente apto ou deficiente e nenhum outro esporte pode dizer isso. Isso é muito fortalecedor para você e para sua missão de trazer mais pessoas com deficiência ao nosso esporte?

Sim, como você disse, o automobilismo é o único esporte no mundo onde não existe uma subcategoria para motoristas com deficiência. Como piloto deficiente, essa ambiguidade de deixar minha deficiência nos boxes, se quiser, quando estou em um carro de corrida, é a razão pela qual me apaixonei pelo esporte. É a razão pela qual recebo tanto disso. Muitos pilotos deficientes dirão o mesmo; estar no controle de algo tão poderoso, um carro de corrida, em um circuito, competindo ao lado de homens predominantemente saudáveis ​​é algo grandioso. Eu descrevo como uma liberdade. Estou livre para fazer o que puder naquele carro, com o melhor de minha capacidade, em termos de bravura, meu nível de habilidade. Minha deficiência é totalmente irrelevante. E a razão pela qual trabalho tanto para tentar tornar o automobilismo mais acessível é porque quero que as pessoas experimentem o que adoro no automobilismo.

Nathalie McGloin, FIA Disabilty and Accessibility Commission Photo by: BMW AG

Você falou com eloquência sobre a sensação de guiar um carro. No seu caso, foi um carro que tirou muito de você com o acidente na estrada, mas também é um carro que está lhe dando a chance de fazer isso. Como você se sente sobre essa dinâmica?

Sim, é um conflito estranho, eu acho. Eu realmente não associo como quebrei meu pescoço em um carro de estrada com correr em um circuito simplesmente porque eu era um passageiro. Eu não tinha carteira de motorista quando me envolvi naquele acidente. Então, eu acho que a falta de controle de ser um passageiro e quebrar o pescoço até ter o controle de um carro em uma pista de corrida, não luto com a comparação. Paralisada do peito para baixo e ficando tetraplégica, muitas coisas foram tiradas de mim. Mas descobri que 16 anos depois, quando competi na minha primeira corrida, muito do que eu estava perdendo na vida foi devolvido para mim. E foi principalmente aquela sensação - a melhor maneira que posso descrever é como andar de bicicleta sem mãos quando se é criança. É essa capacidade de estar despreocupada e no momento. E a corrida me dá isso. Estou totalmente no controle dos carros que guio. Estou no controle no limite. A confiança, aceitando minha lesão, a sensação de ser aceita me deu tanto de volta que serei eternamente grata. Eu consigo muito com isso toda vez que sento em um carro de corrida.

Nathalie McGloin, Porsche Cayman S Photo by: Ebrey / Motorsport Images

Jean Todt, o presidente da FIA, nomeou você presidente da comissão de deficiência e acessibilidade da FIA em 2017. O que esse mandato envolve e que progresso você fez até agora?

Jean deixou bem claro para mim quando me ofereceu o cargo que não era um gesto simbólico, ele realmente queria fazer algum progresso no esporte para pessoas com deficiência. Até agora, fizemos muito, mas obviamente há muito mais a fazer. No primeiro ano, nos concentramos em fazer com que a legislação para que pessoas com deficiência recebessem licenças de competição. Embora houvesse um pouco no código esportivo internacional para facilitar a participação de deficientes, ele havia sido elaborado anos atrás. Você podia ver cláusulas ali que eram especificamente para permitir que Alex Zanardi competisse após seu acidente. Por isso, introduzimos uma legislação moderna que permite às pessoas com deficiência competir sem comprometer a segurança. Para além de procurar formas de encorajar mais pessoas a praticar o esporte, por exemplo, através das bolsas de pilotos com deficiência, que dá acesso ao mais alto nível de equipamento de segurança porque queríamos nos certificar que demonstramos que competir com deficiência é uma corrida segura. Foi criado um Certificado de Adaptações, pois embora os carros estivessem sendo aceitos em competições com adaptações, havia uma área cinzenta; carros homologados por serem adaptados estavam rodando fora de seus papéis de homologação, então foram inscritos em uma classe separada, que não é o ponto de participação de deficientes físicos em corridas, todos nós queremos correr em condições iguais. O certificado de adaptações foi posto em prática, para que os competidores com deficiência possam agora competir na classe a que se destinam.

Nathalie McGloin, Porsche Cayman S Photo by: Ebrey / Motorsport Images

Vimos que pilotos como Billy Monger podem ter um acidente, como o que ele sofreu na F4, voltar em um nível alto na F3 e vencer, o que não poderia acontecer em nenhum outro esporte. Se você é um jogador de rúgbi, pode jogar rúgbi em cadeira de rodas após um acidente, mas não é nada como jogar no Six Nations. Nosso esporte também é único nesse sentido...

Sim, e embora antes da Comissão esse ambiente existisse, não era a esse nível. Era quase como se a corrida para deficientes físicos fosse ligeiramente ignorada; as competições sabiam que era a coisa certa a fazer, mas não sabiam realmente qual era a legislação ou onde eles faziam seguros. A Comissão permitiu que isso fosse divulgado. A porta sempre esteve entreaberta. Agora está totalmente aberto. A próxima etapa é mostrar às pessoas com deficiência e à ambição de um lugar no automobilismo, seja como piloto, voluntário ou oficial, membro da equipe, que podemos ajudar a mostrar-lhes o caminho certo.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, shakes hands with Nathalie McGloin on the podium Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

E o que o seu trabalho e o de pessoas como Zanardi, Billy Monger, Nic Hamilton e Robert Kubica tem feito para encorajar os deficientes a competir no automobilismo?

Uma das maiores coisas, pelas quais sempre serei grata a David Richards, o presidente da Motorsport UK, e a Jean Todt, foi me permitir presentear Kimi Raikkonen com o troféu no GP da Grã-Bretanha em Silverstone em 2018 [e dar as mãos com Lewis Hamilton, foto acima]. Porque a visibilidade disso conseguiu mais interação de pessoas com deficiência que ainda não estavam envolvidas no esporte, fez com que olhassem para a página da FIA, e a legislação sobre automobilismo com deficiência, fez com que olhassem meu perfil, o perfil do Billy, o de Alex e pensando, 'Há um caminho para mim, gostaria de saber mais sobre isso.' A Comissão tem agora a sua própria conta no Instagram e os pilotos com deficiência entraram em contato, contaram a sua história e depois contataram outras pessoas com deficiência, mostrando-lhes o que é possível no esporte a motor. E estão começando a fazer perguntas sobre o que está disponível para eles em seus próprios países.

#84 SRT41 by Oak Racing Morgan - Nissan: Frédéric Sausset, Christophe Tinseau, Jean-Bernard Bouvet Photo by: Eric Gilbert

Até agora falamos principalmente sobre pessoas que ficaram incapacitadas por algum tipo de acidente. Mas, obviamente, inclui pessoas portadoras de deficiência no início da vida. Você acha que a conclusão bem-sucedida das 24 horas de Le Mans por Frederic Sausset em 2016 é a maior conquista de um piloto com deficiência?

Foi uma conquista incrível. Mas eu acho que existem muitas conquistas incríveis para pilotos com deficiência. O que Frederic fez foi notável, especialmente em termos de falta de experiência no automobilismo, antes de Le Mans. Sim, a visibilidade foi enorme. Mas eu penso igualmente, se você olhar para alguém como Nicholas Hamilton, que nasceu com paralisia cerebral e guia em um nível muito alto no British Touring Car Championship, e guia um carro não adaptado também. Sua visibilidade no esporte me ajuda com minha visão para a comissão: que dentro de alguns anos, crianças com deficiência assistam à Fórmula 1 e tenham ambição de se tornar um piloto, porque isso é uma realidade. Espero que o trabalho da minha comissão tenha ido tão longe, que isso seja realmente viável. Neste momento, as crianças com deficiência não olham para o esporte a motor e pensam que seja para elas, porque existem tão poucas pessoas com deficiência a competir perante o público. Se eles não virem alguém que se pareça com eles, a ambição de conquistar não estará em seu radar. Então, Fred Sausset, Nicholas Hamilton, outros pilotos que são mais discretos, mas fazendo coisas incríveis, se começarmos a gritar sobre todas essas pessoas, a mensagem se espalhará mais rapidamente. Então minha ambição e minha visão para a comissão serão realizadas.

Nathalie McGloin and Jean Todt, FIA President on the grid Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Você mencionou que o automobilismo não tem o equivalente aos Paralímpicos, porque você pode competir de forma igual. Mas há um desejo - um pouco como a W Series - de criar para o automobilismo com deficiência sua própria categoria, para desenvolver mais talentos?

Eu acho que coisas como a W Series são fantásticas para inclusão no esporte em termos de mulheres, e não vejo nenhuma razão para que pilotos com deficiência não façam o mesmo. O que eu realmente gostaria de fazer é algo como a Comissão Mulheres fez com a iniciativa Girls on Track. Em outras palavras, chegar aos jovens pilotos com deficiência e mostrar em diferentes cidades do mundo o que eles podem fazer, e ter uma competição onde os dois primeiros colocados corram em Le Mans em uma corrida de kart de 24 horas. Não vejo isso como algo que funcionaria contra a natureza inclusiva do automobilismo. Porque eu acho que assim como a W Series, quanto mais visibilidade a gente tiver das mulheres, dos pilotos com deficiência no esporte, mais vai crescer.

Nic Hamilton, Motorbase Performance Ford Focus Photo by: JEP / Motorsport Images

Houve uma mudança real de direção do esporte, que precisa ter um propósito mais amplo do que apenas competição e entretenimento. Mas você acha que o automobilismo é realmente confiável como plataforma para boas causas? Existem todas as coisas positivas sobre as quais falamos que ele oferece. Mas também há outro lado negativo na maneira como é percebido por parte do público. Então, quão importante para o seu futuro é a credibilidade como uma plataforma para boas causas?

Eu acho que o automobilismo é uma plataforma credível para promover especialmente os assuntos de EDI (igualdade, diversidade e inclusão) que as empresas estão promovendo no momento. Pela inclusão do nosso esporte, porque não discriminamos homens e mulheres competem juntos, pilotos com deficiência e pilotos sem deficiência juntos, acho que temos um papel quase maior a desempenhar para as pessoas com deficiência na sociedade ao mostrar que somos classificados da mesma forma que as pessoas sem deficiência. Porque há muitas sociedades que talvez não sejam tão proativas com a legislação de discriminação de deficiência. Sinto que podemos ter um impacto social simplesmente competindo em igualdade de condições. Temos um papel maior a desempenhar do que simplesmente facilitar a participação de deficientes físicos no automobilismo.

Beitske Visser, Jamie Chadwick and Alice Powell celebrate with trophies on the podium Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

E, finalmente, Natalie, e apenas em um tema mais amplo, o que você acha do progresso das mulheres no automobilismo? Tem havido uma série de iniciativas; Girls on Track, Dare to be Different, W Series, de que falamos, eles estão fazendo a diferença? E como está o futuro?

Eu acho que parece muito positivo. Acho que a W Series foi fundamental para essa mudança. Qualquer coisa que precise mudar vem de uma geração mais jovem. É aqui que a mudança efetivamente acontecerá, se ela for permanente no futuro. A geração mais jovem precisa ver pessoas como elas fazendo isso. O programa Girls on Track é absolutamente fantástico, fazer as jovens pensarem em STEM, pensar em papéis de engenharia, pensar em karting, isso é ótimo, mas fora dessa plataforma não havia nada para encorajá-las. Veja na TV agora, nós temos a W Series - eles veem mulheres como elas competindo em monopostos. O que também fez foi mostrar que esses pilotos, em termos de tempos de volta e capacidade de direção, não são mulheres, são apenas pilotos de corrida muito rápidos que por acaso são mulheres. Quanto mais pensamento integrado na promoção da diversidade, sejam mulheres, deficientes físicos, minorias étnicas no automobilismo, mais sucesso eles terão a longo prazo.