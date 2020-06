Mundo do automobilismo reage ao acidente de Zanardi na Itália

Pouco depois das primeiras notícias sobre o acidente de Alex Zanardi, o mundo do automobilismo começou a publicar mensagens nas redes sociais em apoio ao piloto e ciclista paralímpico.

Zanardi se envolveu em um acidente nesta sexta na Itália durante uma prova de revezamento com outros ciclistas paralímpicos. Ele foi atingido por um caminhão, mas informações apontam que ele estava consciente após a batida.

Um dos primeiros nomes a se manifestar foi Mario Andretti. O campeão da F1 e lenda da Indy pediu que todos mandem pensamentos positivos para o piloto. "Estou ansioso e assustado sobre Alex Zanardi. Sou seu fã. Sou seu amigo. Por favor, façam o que estou fazendo, rezem, rezem por esse grande homem".

O piloto ds F2, Juan Manuel Correa disse que o acidente de Zanardi o lembra de seu próprio acidente no ano passado em Spa, que terminou com a morte de Anthoine Hubert.

"Ver esse tipo de notícia me remete ao dia do meu acidente, e mesmo que não tenhamos muitos detalhes ainda, eu não posso deixar de imaginar o que ele está passando. Fique forte Alex! Ele é uma grande inspiração e todos estamos desejando o melhor para ele", disse Correa.

O ex-piloto e comentarista Martin Brundle diz esperar que a situação real de Zanardi seja menos pior que o que aparenta: "Alex já teve sua cota de azares, que ele transcendeu com uma grande determinação e vontade de vencer novamente. Estou com você Mario, vamos desejar que ele esteja bem e que sua situação não é tão ruim quanto parece".

JR Hildebrand, piloto da Indy, também mandou uma mensagem positiva para Zanardi: "Alex é uma das luzes mais puras e brilhantes que eu conheci. Apreensivo e mandando esperança e amor também"

A equipe AJ Foyt, uma das mais tradicionais do grid da Indy, também mandou uma mensagem de força ao piloto.

