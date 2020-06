Zanardi teve ferimentos graves na cabeça e passa por cirurgia “delicada”

O piloto e atleta paralímpico Alex Zanardi se envolveu em um acidente de estrada na província de Siena na Itália nesta sexta-feira. Ele participava de uma das etapas do revezamento Obiettivo Tricolore, uma iniciativa que reunia ciclistas paralímpicos.

O acidente aconteceu logo depois das cinco da tarde, horário local, em um trecho de rodovia entre as cidades de Pienza e San Quirico d'Orcia. Zanardi teria passado ligeiramente para o outro lado da pista em uma descida.

Após ser levado ao hospital de helicóptero, Zanardi estaria passando por uma cirurgia no cérebro, segundo boletim médico divulgado pelo hospital Santa Maria alle Scotte.

"Alex Zanardi, piloto e paraciclista esteve envolvido em um acidente e está em condição muito grave na policlínica Santa Maria alle Scotte. Ele esteve envolvido em um acidente de estrada na província de Siena. Zanardi foi transportado com o helicóptero Pegaso e pousou em Siena às 18 horas. Ele foi imediatamente atendido pelos profissionais da emergência, que avaliou o choque, e suas condições são muito graves devido a uma lesão na cabeça. Ele está passando por uma delicada neurocirurgia"

Zanardi teve passagens pela Fórmula 1 durante os anos 1990, correndo por equipes como Minardi, Jordan e Williams. Nesse mesmo período, competiu também pela Indy onde teve seus melhores resultados, sendo campeão em 1997 e 1998.

O italiano sofreu um gravíssimo acidente em 2001 durante uma prova da Indy em Lausitzig na Alemanha, quando rodou e parou no meio da pista, sendo acertado a mais de 300 km/h por Alex Tagliani. O grave acidente levou a amputação de suas pernas.

Cerca de dois anos depois, já estava de volta ao esporte a motor, competindo com a BMW no Campeonato Mundial de Turismo, e, no mesmo ano, venceu sua primeira prova na categoria, em etapa na Alemanha.

Seu percurso no mundo do esporte paralímpico começou dois anos depois, e, desde então, se firmou como um dos maiores nomes do esporte adaptado. Ele tem seis medalhas paralímpicas, sendo quatro de ouro, duas conquistadas em Londres-2012 e outras duas na Rio-2016. Além disso, Zanardi possui dez ouros nos campeonatos mundiais da modalidade.

Desde que começou sua trajetória no ciclismo, Zanardi divide seu tempo entre a modalidade e o automobilismo. Essa semana, Zanardi anunciou que participaria de uma etapa do campeonato italiano de GT em Monza no mês de novembro, correndo com a BMW.

O mundo do automobilismo se manifestou logo após o anúncio do acidente, com nomes como Mario Andretti, Juan Manuel Correa e Martin Brundle desejando a pronta recuperação do piloto.

O atual Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte também divulgou uma mensagem ao piloto: "Você nunca desistiu, e com sua extraordinária força mental superou mil dificuldades. Vamos Alex Zanardi, não desista. Toda a Itália luta com você".

