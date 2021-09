Pininfarina reinventa design de troféu do Autosport Awards

Londres, 21 de setembro de 2021 – A Motorsport Network, empresa líder em mídia independente, entretenimento interativo e comércio eletrônico com foco nas indústrias automotiva e de automobilismo, contratou a renomada empresa de design internacional Pininfarina para revisar seu prestigioso troféu Autosport Awards, trazendo seu distintamente italiano herança automotiva em um símbolo que definiu a indústria por mais de três décadas. Os troféus redesenhados serão apresentados no 38º evento Autosports Awards que acontecerá na Grosvenor House de Londres em 19 de dezembro de 2021.

“Estamos honrados por termos sido convidados a ajudar a modernizar um símbolo tão lendário do automobilismo”, comentou Silvio Angori, CEO da Pininfarina. “Com raízes na indústria automotiva há mais de 90 anos, nosso conceito de design para o novo troféu remete a uma história e tradição pelas quais somos apaixonados, com uma forma futurística que nos lembra de continuar olhando para frente. A parceria com a Motorsport Network em uma oportunidade tão profunda tem sido um privilégio, e esperamos trabalhar com sua equipe excepcional no futuro.”

Supervisionando a atualização do conceito do icônico troféu inspirado no Winged Victory of Samothrace, Paolo Trevisan, vice-presidente de Design da Pininfarina of America, e sua equipe procuraram realçar a beleza atemporal da silhueta alada do troféu. Por meio de um refinamento de forma que reflete igualmente a excelência técnica e esportiva do automobilismo moderno e o uso sinuoso de linhas que se tornaram sinônimos do legado de 91 anos da Pininfarina, a equipe se concentrou em reposicionar as asas de anjo para capturar um poderoso momento de ação, uma reminiscência de uma águia na posição de ataque. A nova forma elegante abraça a celebração emocionante de movimento e velocidade que caracteriza a experiência de corrida.

“Foi um prazer absoluto e um privilégio trabalhar com a Pininfarina neste projeto emocionante”, acrescentou James Allen, presidente da Motorsport Network. “A abordagem moderna e inovadora da equipe Pininfarina respeitou totalmente a herança dos Autosport Awards, ao mesmo tempo em que deu ao troféu uma atualização de design que reflete os elevados padrões técnicos e esportivos do automobilismo moderno. A maioria dos grandes pilotos e chefes de equipe dos últimos 40 anos teve em suas mãos um Prêmio Autosport em algum momento de suas carreiras, e o prestígio do troféu só é aumentado por esta última atualização de design da Pininfarina.”

Por quase 38 anos, o Autosport Awards recebeu os maiores talentos e nomes mais ilustres do automobilismo, incluindo Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Sir Stirling Moss, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Richard Petty, Sir Jackie Stewart, Dale Earnhardt e Bernie Ecclestone, para citar alguns. O evento de gala fita azul está firmemente estabelecido no calendário internacional do automobilismo, reunindo os principais nomes do esporte que reúnem e celebram os vencedores e campeões do ano passado, enquanto se misturam com as lendas e agentes poderosos da indústria.