Gabriel Fonseca disputou as duas provas programadas para este sábado na 5ª etapa da F4 US, no Virginia International Raceway. O brasileiro da equipe Crosslink/Kiwi Motorsport terminou a primeira corrida em 9º lugar e foi 25º colocado na prova 2.

Na corrida 1, largando em 12º lugar, Fonseca escapou dos incidentes da largada e manteve a posição. Na sequência o brasileiro pressionou Joseph Danielle em busca da ultrapassagem, mas o concorrente suportou os ataques.

Na terceira volta um piloto escapou da pista e Fonseca subiu para o 11º lugar, o safety car foi acionado em seguida.

Três voltas depois a bandeira verde foi agitada, Gabriel tentava entrar no top-10 da prova e com uma ótima manobra o brasileiro do carro #76 superou Justin Arseneau e entrou no grupo dos dez melhores.

No oitavo giro o carro de segurança foi acionado novamente após um acidente com um concorrente, com isso Gabriel Fonseca subiu para o 9º lugar, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

Na corrida dois, Gabriel ocupava o 15º lugar do grid. Com uma excelente largada o brasileiro ganhou duas posições e subiu para décimo terceiro.

No segundo giro da corrida Fonseca enfrentou problemas e caiu para o 25º lugar, o piloto ainda se manteve na pista para completar a prova nesta mesma posição.

Neste domingo Gabriel Fonseca disputa a terceira e última prova deste fim de semana, às 10h15, com transmissão ao vivo pelo aplicativo SVRA.

“A corrida 1 foi muito boa, eu estava rápido e não cometi erros. Uma pena não ter conseguido largar mais para frente, nosso ritmo era forte e poderia ter sido ainda melhor. Agora vamos nos preparar para a corrida de amanhã", disse o piloto.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: