As estrelas da Fórmula 1 Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel levaram as honras na 35ª Autosport Awards em Londres na noite passada, enquanto o lendário dono da equipe Roger Penske ganhou o prêmio máximo, a Medalha de Ouro.

Mais de 750 convidados, incluindo muitos campeões mundiais e líderes do automobilismo, compareceram ao prestigioso evento anual que celebrou os grandes momentos da temporada de corridas de 2022.

Roger Penske receives the Gold Medal Lifetime Achievement Award from Sir Jackie Stewart Photo by: Nils Jorgensen / Motorsport Images

Verstappen foi eleito o Piloto de Corrida Internacional do Ano pelos leitores da Autosport, com Hamilton recebendo o prêmio de Piloto Britânico.

“Muito obrigado aos fãs por me votarem como Piloto Internacional do Ano pela segunda vez consecutiva”, disse Verstappen. “Tenho que agradecer à equipe por isso. O esforço do time este ano foi melhor do que nunca.” A equipe Red Bull Racing de Verstappen também conquistou o prêmio de Carro do Ano, com o chefe da equipe Christian Horner e o lendário designer Adrian Newey presentes para participar das comemorações.

Lewis Hamilton disse: “Um grande obrigado aos leitores da Autosport em geral. Conheço a Autosport há muito tempo. Existem alguns pilotos britânicos incrivelmente talentosos, não sei como continuamos a produzir pilotos tão bons no Reino Unido, mas estou muito orgulhoso de fazer parte disso”.

Vettel, quatro vezes campeão mundial de F1, conquistou o Lifetime Achievement Award ao encerrar sua carreira como o terceiro piloto mais bem-sucedido da história da F1, com 299 largadas, 53 vitórias, 122 pódios, 57 pole position e 38 voltas mais rápidas.

O clímax da noite viu Luke Browning ser revelado como o mais recente vencedor do Prêmio Jovem Piloto Aston Martin Autosport BRDC de £ 200.000, que colocou vencedores anteriores como George Russell, Lando Norris, Jenson Button e David Coulthard no caminho para a glória da F1. A entrega do prêmio em dinheiro e um teste em um Aston Martin Aramco Cognizant F1 foram feitos por Vettel em nome da Aston Martin acompanhado por Dario Franchitti, tetracampeão da INDYCAR e juiz das avaliações.

Luke Browning celebrates winning the Aston Martin Autosport BRDC Award with Sebastian Vettel and Dario Franchitti Photo by: Motorsport Images

Os prêmios foram realizados em seu local tradicional, o Grosvenor House Hotel, Park Lane, entretendo algumas das personalidades mais renomadas do automobilismo.

Os prêmios e vencedores foram os seguintes:

Piloto Britânico do Ano – Lewis Hamilton

Piloto Internacional do Ano – Max Verstappen

Medalha de Ouro Autosport - Roger Penske

Lifetime Achievement - Sebastian Vettel

Estreante do Ano – Zhou Guanyou

Carro do ano – Red Bull Racing RB18

Momento do Ano – George Russell no Brasil

Promotor do Ano – Arábia Saudita

Piloto de Rali do Ano – Kalle Rovanpera

Carro de Rali do Ano – Toyota Yaris WRC

Piloto Nacional do Ano – Tom Ingram

Prêmio Aston Martin Autosport BRDC - Luke Browning

Piloto Esports do Ano – James Baldwin

Equipe Esports do Ano – Equipe Redline

Sir Jackie Stewart estava presente para recompensar Roger Penske com a Medalha de Ouro Autosport, concedida por uma vida inteira de serviço ao automobilismo e um legado duradouro. Penske este ano venceu sua 600ª grande corrida automobilística como proprietário de uma equipe e se tornou o primeiro proprietário a vencer os campeonatos da INDYCAR e NASCAR na mesma temporada. O 18 vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis também foi homenageado pelos pilotos Gil de Ferran e Josef Newgarden.

“Gostaria de agradecer a todos da Autosport por este prêmio,” disse Penske “Voltando para o Reino Unido é onde tudo começou, 60 anos atrás em Brands Hatch, tivemos algum sucesso. Acho que o Reino Unido ajudou a iniciar nosso negócio de corridas e, portanto, sempre há uma conexão entre os dois quando as corridas e os negócios crescem”.

Os melhores momentos do Autosport Awards de 2022 serão transmitidos pela Sky Sports F1 no Reino Unido a partir de segunda-feira, 5 de dezembro.

O Autosport Awards de 2023 acontecerá no domingo, 3 de dezembro.

Oliver Ciesla, CEO da Motorsport Network, empresa que controla a Autosport, disse:

“Mais uma vez, a nata do automobilismo internacional se reuniu para homenagear conquistas marcantes do esporte.

“Estamos orgulhosos de que, entre os convidados de todo o mundo, pudemos dar as boas-vindas a Altezas Reais, Excelências, vários campeões atuais e anteriores e um número impressionante de tomadores de decisão de toda a indústria. Isso mostra a relevância do Autosport Awards, para encerrar a temporada em grande estilo, e para que os mais importantes nomes do esporte se encontrem e definam o rumo da próxima.

“Todos os vencedores dos prêmios, incluindo Roger Penske, Lewis, Max e Sebastian, gostaria de parabenizar. E gostaria de agradecer a todos os participantes, nossos parceiros e patrocinadores e meus maravilhosos colegas que fizeram desta noite de gala um sucesso.”